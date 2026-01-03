Trump je ovime poručio Putinu 'Gledaj kako se to radi'

Kako komentiraju američki napad na Venezuelu i uhićenje Madura, pitali smo nekoliko vanjskopolitičkih komentatora.

– Organizacijom te invazije na Venezuelu Trump je poručio Putinu – gledaj, ja radim što hoću, napravi i ti tako u Ukrajini, ako možeš. Dakle, to je primjer kršenja međunarodnog prava u jednakoj mjeri u kojoj je ruska invazija na Ukrajinu također kršenje međunarodnog prava. A uhićenje Nicolása Madura govori da je taj režim bio vrlo krhak. Da nije bilo tako, sasvim sigurno bi u Venezueli bio organiziran žestok otpor. Znači, Amerika je provela operaciju promjene vlasti, a to je prvi korak u provedbi Monroeove doktrine koja se svodi na to da SAD neće ni u jednoj državi na dva američka kontinenta tolerirati vlast koja nije po volji Washingtona. I opet se vraćam na početak, ovo što se dogodilo u Venezueli Trumpova je poruka Putinu – Vladimire, gledaj kako se to radi – kazao nam je analitičar Božo Kovačević.

– Američka nacionalna sigurnosna strategija temeljni je dokument kojim je nedavno definiran američki pristup Latinskoj Americi. Ona je usmjerena na obnovu Monroeove doktrine i u fokusu su Latinska Amerika i Karibi, a naglašava se suzbijanje imigracije, trgovina drogom i obuzdavanje Kine, koja ima velike infrastrukturne i druge investicije na prostoru i Venezuele i Paname i drugih zemalja regije. Primarna meta novog Trupova mandata od početak je bila Venezuela, što je bio slučaj i tijekom njegova prvog mandata kada su bezuspješno instalirali Juana Guaidóa kao predsjednika. Madurov "chavezovski" mandat utjelovljuje sve čimbenike američkog interesa, što znači iznimne prirodne resurse i najveće svjetske zalihe sirove nafte, ali i transnacionalni kriminal koji je povezan s masovnom emigracijom. Režim je ideološki suprotstavljen američkom jer je u dobrim odnosima s Kinom, Rusijom i Iranom. Stoga su ga SAD i EU smatrali nelegitimnim. I to je bio razlog ovom američkom napadu na Venezuelu. Međutim, nakon ovog kopnenog napada i Madurovog uhićenja, čiji kontekst i dalje nije jasan, postavljaju se brojna pitanja. Naime, američka vojska već je i prije bombardirala bez sudskog naloga ili mandata Kongresa oko 30 brodova osumnjičenih za trgovinu drogom koji su plovili Karibima i Tihim oceanom uz obale Venezuele i Kolumbije. Nekidan je SAD presreo i zaplijenio dva tankera koji su plovili Karipskim morem. Trumpova retorika i akcije govore o razdoblju nove neoimperijalne geopolitike koja je usporediva s već navedenom Monroeovom doktrinom iz 1823. koja evocira hegemonističku politiku SAD-a u regiji – komentirala je analitičarka Jadranka Polović dodajući da će ovo što se sad dogodilo destabilizirati Latinsku Ameriku te će se zasigurno proširiti i na Nikaragvu, moguće i Kolumbiju te Kubu.

– Uz toliku koncentraciju američke flote uz obalu Venezuele i općenito na Karibima, znalo se da se sprema nešto veliko. Ono što je sve iznenadilo prilično je efikasan upad američkih komandosa koji su uspjeli zarobiti i odvesti iz zemlje Madura i njegovu ženu. To sve skupa vodi na ciljanu promjenu režima u Venezueli. Međutim, kad se sagleda realno, osim tih spektakularnih najava, promjena režima nije toliko jednostavna stvar. Kad se sagledaju svi prevrati u svijetu, onda se uoči jedna bitna zakonitost, a to je da veći uspjeh za dugoročnu stabilnost zemlje imaju prevrati koji su rađeni autohtonim, domaćim snagama. Jer tko god dođe nakon Madura, od oporbe, bit će smatran marionetom zemlje koja je izvela prevrat, u ovom slučaju to je SAD – rekao je analitičar Tonči Tadić.