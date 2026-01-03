Trump o napadu na Venezuelu: Spremni smo za drugi, veći napad. SAD je uspio ono što nijedna nacija nije dosad

Američki predsjednik Donald Trump obratio se javnosti nakon što su rano jutros Sjedinjene Američke Države izvele napad na Venezuelu i uhitile predsjednika Nicolasa Madura. Trump je na konferenciji za medije istaknuo da je 'SAD uspio ono što nijedna nacija nije dosad', te dodao da se ovakvo što nije dogodilo od Drugog svjetskog rata. Američku vojnu moć nazvao je 'ogromnom - zrakom, kopnom i morem.' Ovaj čin opravdao je željom za mirom u Venezueli i činjenicom da su oni najveći izvoznici narkotika. 'Narodu Venezuele želimo mir', rekao je i dodao da je Maduro kriminalac i vođa kartela. Potvrdio je da su američke snage krenule protiv 'vojne tvrđave u srcu Caracasa kako bi Madura privele pravdi.' Usporedio je ovaj napad s prethodnim vojnim operacijama protiv Irana. 'Nijedna nacija na svijetu nije mogla postići ono što je Amerika postigla', pohvalio se on i dodao da su svi venezuelski vojni kapaciteti bili onesposobljeni u napadu. 'Svjetla Caracasa bila su ugašena tijekom operacije zbog određene stručnosti koju Amerika posjeduje', istaknuo je. Potvrdio je da se Maduro i njegova supruga 'sada suočavaju s američkom pravdom', dodajući da su optuženi zbog 'kampanje smrtonosnog narkoterorizma' protiv SAD-a i njegovih građana. Rekao je da će 'odsad SAD voditi Venezuelu sve dok ne dođe vrijeme kada možemo provesti sigurnu, pravilnu i razboritu tranziciju vlasti', javlja BBC.

Trump je zahvalio vojsci na njihovoj 'zapanjujućoj brzini, snazi, preciznosti i kompetenciji.' Kaže da su 'ovi visoko obučeni ratnici djelovali u suradnji s američkim snagama za provođenje zakona' i dodaje da su venezuelske snage 'čekale s mnogim brodovima vani i unatoč tome što su bile u pripravnom položaju, bile su potpuno preopterećene i vrlo brzo onesposobljene.' Potvrdio je da niti jedan američki vojnik nije poginuo, niti je izgubljena oprema. Istaknuo je i da su SAD 'onesposobile 97% droge koja dolazi morem', te tvrdi da 'svaki brod koji prevozi drogu u prosjeku ubije 25.000 ljudi.'

Trump je spomenuo i naftu. Tvrdi da je naftni biznis u Venezueli 'propao i da će velike američke tvrtke ući u zemlju kako bi popravile infrastrukturu i počele zarađivati ​​za zemlju.' Istaknuo je da su SAD 'spremne izvesti drugi i mnogo veći napad na zemlju ako bude potrebno.' On smatra da će američko partnerstvo s Venezuelom učiniti narod Venezuele 'bogatim, neovisnim i sigurnim' i dodao da će 'Venezuelanci koji žive u SAD-u biti izuzetno sretni.' Trump je nazvao Madura 'nelegitimnim diktatorom koji je odgovoran za unošenje ogromnih količina smrtonosnih ilegalnih droga u SAD' i optužuje ga za nadzor kartela Cartel de los Soles. Podsjećamo, Maduro je prethodno žestoko negirao da je vođa kartela.