Trump oštro o novom iranskom vođi: 'On je netko koga ni vlastiti otac nije želio'

Pitanje sudbine novog iranskog vrhovnog vođe Mojtabe Khameneija i dalje izaziva brojne spekulacije, a o toj se temi oglasio i američki predsjednik Donald Trump. Komentirajući izvještaje koji kruže u javnosti, rekao je kako mnogi pokušavaju utvrditi je li Khamenei živ nakon nedavnih napada. 'Pitali ste je li živ ili nije. Mnogi ljudi pokušavaju to shvatiti', rekao je Trump, iznoseći potom i vlastitu procjenu njegova stanja.

'Mislim da je vjerojatno živ. Vjerujem da je oštećen, ali da je u nekom obliku ipak živ', izjavio je američki predsjednik. Ujedno se osvrnuo i na njegov odnos s ocem, dodavši: 'To je netko koga ni otac nije želio.' Trump je i ranije tijekom dana izjavio da vjeruje kako je Mojtaba Khamenei preživio, ali da je ranjen u američko-izraelskim napadima izvedenima krajem veljače. U tim je napadima, prema navodima medija, poginuo njegov otac, ajatolah Ali Hamenei, izvijestila je Al Jazeera.

Da je novi iranski vrhovni vođa ozlijeđen, ranije ovog tjedna potvrdio je i iranski veleposlanik na Cipru. U razgovoru za The Guardian rekao je da je Khamenei ranjen u napadima 28. veljače, čime su potvrđeni i navodi američkih medija. U istim su napadima, prema tim informacijama, ubijeni i njegov otac te više članova obitelji.

Trumpovi komentari uslijedili su nakon što je u četvrtak na iranskoj državnoj televiziji pročitana izjava Mojtabe Khameneija. Riječ je o njegovu prvom obraćanju javnosti otkako je preuzeo dužnost vrhovnog vođe Irana.