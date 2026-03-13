'MISLIM DA JE VJEROJATNO ŽIV'

Trump oštro o novom iranskom vođi: 'On je netko koga ni vlastiti otac nije želio'

Foto: REUTERS
1/7
VL
Autor
Večernji.hr
13.03.2026.
u 17:25

'Mislim da je vjerojatno živ. Vjerujem da je oštećen, ali da je u nekom obliku ipak živ', izjavio je američki predsjednik

Pitanje sudbine novog iranskog vrhovnog vođe Mojtabe Khameneija i dalje izaziva brojne spekulacije, a o toj se temi oglasio i američki predsjednik Donald Trump. Komentirajući izvještaje koji kruže u javnosti, rekao je kako mnogi pokušavaju utvrditi je li Khamenei živ nakon nedavnih napada. 'Pitali ste je li živ ili nije. Mnogi ljudi pokušavaju to shvatiti', rekao je Trump, iznoseći potom i vlastitu procjenu njegova stanja.

'Mislim da je vjerojatno živ. Vjerujem da je oštećen, ali da je u nekom obliku ipak živ', izjavio je američki predsjednik. Ujedno se osvrnuo i na njegov odnos s ocem, dodavši: 'To je netko koga ni otac nije želio.' Trump je i ranije tijekom dana izjavio da vjeruje kako je Mojtaba Khamenei preživio, ali da je ranjen u američko-izraelskim napadima izvedenima krajem veljače. U tim je napadima, prema navodima medija, poginuo njegov otac, ajatolah Ali Hamenei, izvijestila je Al Jazeera.

Da je novi iranski vrhovni vođa ozlijeđen, ranije ovog tjedna potvrdio je i iranski veleposlanik na Cipru. U razgovoru za The Guardian rekao je da je Khamenei ranjen u napadima 28. veljače, čime su potvrđeni i navodi američkih medija. U istim su napadima, prema tim informacijama, ubijeni i njegov otac te više članova obitelji.

Trumpovi komentari uslijedili su nakon što je u četvrtak na iranskoj državnoj televiziji pročitana izjava Mojtabe Khameneija. Riječ je o njegovu prvom obraćanju javnosti otkako je preuzeo dužnost vrhovnog vođe Irana.
Trump odlučio: Ukidamo sankcije na rusku naftu, neka se iskrca s tankera
Komentara 1

Avatar Matteo1212
Matteo1212
18:35 13.03.2026.

Bit ce svakog tjedna novi ajatolah , nesto kao sto je bilo sa njihovim slugama iz hamasa/hezbolaha zadnjih nekoliko godina; bravo Donalde i Bibi, samo jako👍👍👍

