Ovo je pet ključnih Trumpovih politika koje su već doživjele debakl

Stanovite ironije ima u tome da je čovjek koji se zvao Henry Luce prije 85 godina na stranicama onda utjecajnog Lifea objavio uvodnik pod imenom "Američko stoljeće". Proglasio je time početak američke ambicije za svjetskom dominacijom koja je dobrim dijelom i ostvarena, a kulminirala je rušenjem Berlinskog zida. Ironija je u tome što je upravo prije neki dan jedan drugi Luce, Edward, na stranicama Financial Timesa objavio tekst prema kojem će Donald Trump uskoro proglasiti kraj rata u Iranu.



U kojem, argumentira Luce, neće pobijediti. A ta bi objava mogla biti početak potvrde da je Donald Trump na dobrom putu da ne postane najboljim predsjednikom SAD-a u povijesti. Kada se gledaju njegove politike, zapravo bi moglo biti obrnuto. Glavne politike koje su trebale Trumpa u drugome mandatu uzdignuti među najveće američke predsjednike, kako je on to zamislio, jednostavno su neslavno propale ili upravo propadaju.