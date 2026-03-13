Rezultati suprotni obećanjima u kampanji

Ovo je pet ključnih Trumpovih politika koje su već doživjele debakl

Autor
Zoran Vitas
13.03.2026.
u 17:16

Tražio je Nobelovu nagradu za mir, a onda započeo rat koji gura svijet u energetsku krizu te divljanje cijena nafte. Vrhovni mu je sud oborio odluku o carinama, a novac mora vratiti

Stanovite ironije ima u tome da je čovjek koji se zvao Henry Luce prije 85 godina na stranicama onda utjecajnog Lifea objavio uvodnik pod imenom "Američko stoljeće". Proglasio je time početak američke ambicije za svjetskom dominacijom koja je dobrim dijelom i ostvarena, a kulminirala je rušenjem Berlinskog zida. Ironija je u tome što je upravo prije neki dan jedan drugi Luce, Edward, na stranicama Financial Timesa objavio tekst prema kojem će Donald Trump uskoro proglasiti kraj rata u Iranu.

U kojem, argumentira Luce, neće pobijediti. A ta bi objava mogla biti početak potvrde da je Donald Trump na dobrom putu da ne postane najboljim predsjednikom SAD-a u povijesti. Kada se gledaju njegove politike, zapravo bi moglo biti obrnuto. Glavne politike koje su trebale Trumpa u drugome mandatu uzdignuti među najveće američke predsjednike, kako je on to zamislio, jednostavno su neslavno propale ili upravo propadaju.

Iran rat SAD Trump

Avatar BRISELKO
BRISELKO
17:40 13.03.2026.

Između izdaje onih koji su glasovali za njega te ga tako doveli na vlast i pristajanja na izraelićanske zahtjeve kako ne bi u javnost iscurile kojekakve gadosti iz "Epsteinovih dosjea", ćaća Trump je izabrao spašavanje vlastite kože stražnjice...

plavi-devet
19:31 13.03.2026.

Bijedni smrdez.

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

