Podignuta optužnica protiv petero hrvatskih državljana u aferi Hipodrom: Evo za što ih se sumnjiči
MIROVNI SPORAZUM

Trump novinarima otkrio sljedeće korake za kraj rata: Imamo 'teške problemčiće', a skandal ne pomaže...

VL
Autor
Benjamin Mihoci/Hina
01.12.2025.
u 06:24

Potvrdio je da će njegov posebni izaslanik Steve Witkoff ovog tjedna sastati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Moskvi, no nije pružio točan datum sastanka

Američki predsjednik Donald Trump je u nedjelju rekao da je optimističan nakon razgovora između ukrajinskih predstavnika i njegove administracije o načinima za okončanje rata u Ukrajini, kazavši da postoje "dobri izgledi" za dogovor. Govoreći u predsjedničkom zrakoplovu Air Force One, o Ukrajini je rekao da ima "teške problemčiće" te da korupcijski skandal u zemlji "ne pomaže" Predsjednik nije odgovorio na pitanje novinara o tome hoće li skandal unazaditi mirovne pregovore, ali je ubrzo potom dodao: "Mislim da postoje dobri izgledi da možemo postići dogovor". Trump je ponovo izrazio svoje uvjerenje da i Rusija i Ukrajina žele kraj rata.

Potvrdio je da će njegov posebni izaslanik Steve Witkoff ovog tjedna sastati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Moskvi, no nije pružio točan datum sastanka. Witkoff, državni tajnik Marco Rubio i drugi američki dužnosnici su se ranije u nedjelju sastali s ukrajinskom delegacijom u američkoj saveznoj državi Floridi kako bi raspravili o mogućem mirovnom planu.

Američki plan od 28 točaka za okončanje sukoba u Ukrajini je nedavno objavljen, ali su ga mnogi kritizirali nazivajući ga "ruskim popisom želja". Europljani i Ukrajinci su kasnije preradili plan s američkim predstavnicima iako su ostale neke sporne točke.

Ukrajinske agencije za suzbijanje korupcije su ranije u studenom otkrile da istražuju korupcijski skandal u energetskom sektoru u vrijednosti od više milijuna dolara. Ministrica energetike Svitlana Grinčuk i njen prethodnik Herman Haluščenko, koji je prešao na čelo ministra pravosuđa, potom su podnijeli ostavke, a uhićeno je nekoliko osoba. Glavni osumnjičenik Timur Mindič, bivši poslovni suradnik ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, pobjegao je iz zemlje, a za njim je raspisana tjeralica.

Ministri obrane zemalja članica Europske unije se u ponedjeljak sastaju u Bruxellesu kako bi raspravili o podršci za Ukrajinu i jačanju europskih obrambenih sposobnosti. Očekuje se da će se ministrima pridružiti ukrajinski ministar obrane Denis Šmihal i glavni tajnik NATO-a Mark Rutte radi razgovora o najhitnijim potrebama Kijeva u obranu protiv Rusije te daljnjoj financijskoj i vojnoj potpori.

Ministri EU-a također namjeravaju raspravljati o trenutnim naporima za jačanje obrambenih sposobnosti bloka nakon što je proteklih mjeseci pokrenuto nekoliko inicijativa. Inicijative uključuju niz velikih projekata ponovnog naoružavanja koje je u listopadu predložila Europska komisija u područjima zaštite granica, obrane od bespilotnih letjelica, protuzračne obrane i svemira radi jačanja europskih vojnih kapaciteta i odvraćanja Rusije.

Do sastanka dolazi dan nakon isteka roka do kojeg su zemlje članice Unije zainteresirane za zajmove u sklopu 150 milijardi eura vrijednog obrambenog programa (SAFE) trebale predati detaljne planove o tome kako namjeravaju potrošiti sredstva. Devetnaest od 27 država članica je prvotno iskazalo zanimanje za sudjelovanjem u programu. Prošlog tjedna, pregovori o britanskom priključivanju fondu su navodno propali zbog nesporazuma glede količine sredstava koju bi London trebao izdvojiti kako bi sudjelovao. Slični pregovori su održani i s Kanadom.
Rusija rat u Ukrajini

AN
Anteo
06:48 01.12.2025.

Europa je dosada pokazivala tko je zapravo lav od papira. Čuješ riku lava kada ono mačka pred mikrofonom se pretvara da je lav.

NA
NANO
08:02 01.12.2025.

Ima formula za trajan mir koji se jedino Putinu i njegovoj zločinačkoj kliki nebi sviđao. Vjerujem da bi milione maki u Ukrajini i Rusiji bilo sretni, a i milijarde ljudi na ovom svijetu da se prekine ubijati tuđu dijecu zbogog Putinovih ideala. Formula je jednostavna, ruska agresorska vojska mora napustiti cijeli Ukrajinski teritorij, platiti ratnu štetu Ukrajini i Putin i njegova zločinačka klika mora odgovarati na sudu za ratne zločine. Sve drugo bilo bi nagrađivanje agresora i ratnog zločina.

ZO
zoranlelic
06:45 01.12.2025.

Mir je opasan za neke, a drugi polako shvaćaju da ovo nije njihov rat. Sad mi (opet) učimo.

