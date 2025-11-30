Rusija donosi kontroverzan zakon koji štiti stane plaćenike

Rusija poduzima mjere kako bi zakonski zaštitila strane državljane koji se pridružuju njezinoj vojsci od izručenja ili protjerivanja – korak koji bi, ako bude usvojen, omogućio tisućama stranaca koji se bore za Moskvu da izbjegnu kazneni progon u svojim matičnim zemljama. Ruska vladina komisija za zakonodavnu aktivnost odobrila je paket amandmana kojima se zabranjuje izručenje stranih državljana i osoba bez državljanstva koje služe ili su služile po ugovoru u ruskim oružanim snagama ili drugim vojnim formacijama, uključujući one koji sudjeluju u neprijateljstvima u Ukrajini. Mjera također proširuje zaštitu na osobe tražene ili osuđene u inozemstvu, zabranjujući njihov transfer "radi kaznenog progona i izvršenja kazni" koji su zatražile druge države.