NOVA PRAVILA

Rusija donosi kontroverzan zakon koji štiti stane plaćenike

Autor
Danijel Prerad
30.11.2025.
u 22:55

Mjera proširuje zaštitu na osobe tražene ili osuđene u inozemstvu, zabranjujući njihov transfer "radi kaznenog progona i izvršenja kazni" koji su zatražile druge države.

Rusija poduzima mjere kako bi zakonski zaštitila strane državljane koji se pridružuju njezinoj vojsci od izručenja ili protjerivanja – korak koji bi, ako bude usvojen, omogućio tisućama stranaca koji se bore za Moskvu da izbjegnu kazneni progon u svojim matičnim zemljama. Ruska vladina komisija za zakonodavnu aktivnost odobrila je paket amandmana kojima se zabranjuje izručenje stranih državljana i osoba bez državljanstva koje služe ili su služile po ugovoru u ruskim oružanim snagama ili drugim vojnim formacijama, uključujući one koji sudjeluju u neprijateljstvima u Ukrajini. Mjera također proširuje zaštitu na osobe tražene ili osuđene u inozemstvu, zabranjujući njihov transfer "radi kaznenog progona i izvršenja kazni" koji su zatražile druge države.

plaćenici Ukrajina Rusija

Komentara 1

Avatar Athene
Athene
23:09 30.11.2025.

Super 😊

Kupnja