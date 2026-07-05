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ODLUKA SUDA

Trump ne mora vratiti uklonjene informacije o klimi i ropstvu u nacionalne parkove

trump
REUTERS
Autor
Vedran Balen
05.07.2026.
u 15:11

Prizivni sud privremeno stao uz administraciju američkog predsjednika u sporu oko uklanjanja spornih sadržaja

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa zasad ne mora vratiti informacije o klimatskim promjenama, imigraciji i ropstvu koje je uklonila iz nacionalnih parkova, odlučio je američki prizivni sud. Riječ je o novom obratu u pravnoj bitki koja se vodi oko načina na koji se u SAD-u predstavlja nacionalna povijest.

Trumpova administracija tijekom protekle godine uklonila je ploče, natpise i druge sadržaje koje smatra „ideološkom indoktrinacijom“, tvrdeći da želi vratiti „istinu i razum“ u prikaz američke povijesti. Ministar unutarnjih poslova Doug Burgum pritom je naložio Nacionalnoj službi za parkove da ukloni sadržaje koji, prema njegovoj ocjeni, neprimjereno prikazuju Amerikance iz prošlosti ili sadašnjosti, prenosi The Guardian.

Više udruga osporilo je tu odluku na sudu, a savezni sud u lipnju je presudio da se uklonjeni materijali moraju vratiti. No prizivni sud sada je privremeno zaustavio tu odluku, ocijenivši da tužitelji nisu dokazali da bi zbog uklanjanja sadržaja pretrpjeli nepopravljivu štetu. Time se pravni spor oko prikaza američke povijesti nastavlja.
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Ključne riječi
nacionalni parkovi prizivni sud SAD Donald Trump

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