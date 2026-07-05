Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 62
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SPORTSKA MIROVINA

Nepravde i nemoral u vrednovanju sportske elite

Autor
Marinko Jurasić
05.07.2026.
u 12:13

'Sportsku mirovinu' su 2014. uzela 163 sportaša, a sada ih je 266, za što će se ove godine izdvojiti 5,6 milijuna eura. Uz to, ima još 238 osvajača olimpijskih i sportskih medalja koji čekaju da navrše 45 godina kako bi zatražili naknade, trenutačno u iznosu od 1449, 1159, 869 ili 580 eura

Sociološki je zanimljivo što se, kad je riječ o trajnim naknadama za sportsku izvrsnost, ne razlikuju oni koji su vrhunska sportska postignuća u vidu osvojenih olimpijskih i svjetskih medalja ostvarivali nastupajući na sportskim borilištima pod zastavom bivše Jugoslavije ili Hrvatske, dok takve ideje o vrednovanju doprinosa partizana i branitelja u Domovinskom ratu ne prolaze. Vjerojatno je problem u onome u što se pretvorio partizanski pokret tijekom 45 godina režima u bivšoj Jugoslaviji. Zbog toga, ne pozivaju samo okorjeli desničari na progon onih koji javno ističu zastavu bivše Jugoslavije, već su zabilježene i policijske intervencije. Tako su u Zagrebu optužili sudionicu Povorke ponosa jer je nosila zastavu SFRJ koja "predstavlja promociju nedemokratskog i totalitarnog režima i izražava prijezir prema građanima i ostalim sudionicima mirnog okupljanja i javnog prosvjeda organiziranog poradi promicanja prava LGBTIQ zajednice" jer je bivši režim prema njima bio represivan kršeći im osnovna ljudska i građanska prava. I nakon prve Povorke ponosa u Puli policija je optužila sudionika koji je noseći zastavu SFRJ "izazvao uznemirenost i neraspoloženje većeg broja građana" jer je "pod navedenom zastavom 1991. godine vojska bivše države SFRJ potpomognuta paravojnim postrojbama, izvršila agresiju na Republiku Hrvatsku, a tijekom Domovinskog rata dokumentirani su i oni ratni zločini gdje su počinitelji djelovali koristeći upravo takvu zastavu kao simbol državne pripadnosti".

Ključne riječi
mirovine sport

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

6
POSLJEDNJI JURIŠ WEHRMACHTA

Sudar titana kod Kurska: Moćni njemački tenkovi Tiger probili su prve linije, a onda je Žukov izdao naredbu - Stal, Stal, Stal!

U ljeto 1943. godine prostrane ravnice oko ruskog grada Kurska bile su poprište bitke koja je promijenila čitav tijek Drugog svjetskog rata. Bio je to posljednji, očajnički pokušaj Wehrmachta da povrati stratešku inicijativu na Istočnom frontu, no ta prva velika njemačka ljetna ofenziva zaustavljena je prije no što je uspjela probiti neprijateljsku obranu. S deset tisuća kilometara rovova te preko 500.000 protutenkovskih i 440.000 postavljenih protupješačkih mina kurska je izbočina bila najutvrđenije područje u povijesti ratovanja.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!