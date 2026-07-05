FOTO Što stoji iza prodaje bivše tvornice papira u Belišću? 'Nastavljamo ulaganja i poslovanje u Hrvatskoj'

Nakon što je u studenome prošle godine ugašena, nekadašnja tvornica papira u Belišću prodaje se za 19 milijuna eura. Prostor bivše tvornice prodaje tvrtka DS Smith koja je belišćansku tvornicu preuzela 2015. godine. Iz DS Smitha umiruju javnost te govore kako njihova tvornica ambalaže u Belišću i dalje nastavlja s radom, dapače, u nju je u tijeku ulaganje od 15 milijuna eura.

Međutim, pažnju javnosti privukao je oglas objavljen na internetskom oglasniku Njuškalo u kojem je oglašena prodaja velikog industrijskog kompleksa površine 255.000 četvornih metara. Riječ je o cjelovitoj industrijskoj lokaciji s postojećim objektima, razvijenom infrastrukturom i svim potrebnim priključcima, što budućem investitoru otvara mogućnost brze prenamjene prostora i pokretanja nove proizvodnje. Kompleks se nalazi u industrijskoj zoni u Belišću, na lokaciji koja je desetljećima bila sinonim za papirnu industriju i gospodarski razvoj grada. Oglas je objavljen posredstvom tvrtke CBRE, jedne od najvećih svjetskih kompanija za komercijalne nekretnine i investicije. U prodaju je uključeno 13.725 četvornih metara zatvorenog prostora, uključujući radionice, proizvodne hale i objekt za pripremu sirovina.

U oglasu piše kako će industrijska oprema biti uklonjena prije prodaje, čime će novi vlasnik imati mogućnost prilagodbe prostora vlastitim potrebama. Lokacija raspolaže i razvijenom infrastrukturom visokog kapaciteta, što značajno smanjuje vrijeme i troškove eventualne prenamjene ili pokretanja proizvodnje. Među ostalim, ističu se snažni energetski i plinski kapaciteti, zbog čega je prostor pogodan i za energetski zahtjevne projekte poput industrijske proizvodnje ili data centara.

Tvornica papira u Belišću počela je s radom 1960. godine, a proizvodnja je službeno završila u studenome prošle godine. Do zatvaranja je došlo nakon što je britanski DS Smith preuzeo američki industrijski div International Paper, koji već ima vlastite proizvodne kapacitete papira u Europi zbog čega im belišćanska tvornica nije bila profitabilna.

03.06.2026., Belisce - Tvornica papira DS Smith koja se prodaje za 19 milijuna eura Photo: David Jerkovic/PIXSELL Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Unatoč zatvaranju pogona za proizvodnju papira i prodaje tog dijela tvornice, DS Smith nastavlja poslovanje u Belišću kroz tvornicu ambalaže, u koju se ulaže 15 milijuna eura, a to nam je potvrdio regionalni direktor DS Smitha Mario Müller. Istaknuo je kako je prodaja imovine dio procesa odgovornog zatvaranja proizvodnje te strateškog usmjerenja kompanije.

- Nakon zatvaranja tvornice papira u Belišću, DS Smith poduzima potrebne korake kako bi proces završio na odgovoran način, što uključuje i pripremu imovine povezane s tvornicom papira, za prodaju. Ovim koracima podržavamo strateški fokus tvrtke na dugoročno poslovanje - rekao nam je Müller. Dodao je kako se time ne mijenja dugoročna prisutnost kompanije na hrvatskom tržištu.

- Važno je napomenuti da ovaj razvoj događaja ne mijenja predanost DS Smitha tržištu Hrvatske. Hrvatska ostaje važno tržište za DS Smith i ključni dio dugoročne strategije tvrtke. Bez obzira na odluku o zatvaranju tvornice papira, koja je donešena nakon svobuhvatne strateške analize poslovanja, DS Smith nastavlja ulagati i razvijati svoje poslovanje u zemlji. Potvrda toga je investicija od 15 milijuna eura koja je trenutno u tijeku na lokaciji tvornice ambalaže u Belišću. Projekt će povećati proizvodne kapacitete, modernizirati poslovanje i ojačati sposobnost tvornice da pruži podršku postojećim i budućim kupcima. Građevinski radovi već su u tijeku, a instalacija novog Single Facera napreduje prema planu, s ciljem da se ova faza završi u kolovozu. Fokus tvrtke je na izgradnji snažne budućnosti u Hrvatskoj, kroz razvoj ambalažnog dijela businessa, nastavljajući podržavati kupce, lokalne zajednice i razvoj cirkularnog gospodarstva - kaže Müller.

Na pitanje o potencijalnim kupcima i interesu za lokaciju, iz kompanije poručuju kako je proces prodaje u tijeku te da dodatne informacije trenutno nisu dostupne.

Gradonačelnica Belišća Ivana Jerbić istaknula je kako je odluka o zatvaranju proizvodnje snažno pogodila radnike i lokalnu zajednicu, ali i kako Grad nije imao utjecaj na odluke privatnog vlasnika. Kaže nam i kako Grad nakon odluke aktivno komunicira sa svim uključenim stranama, ali da nema ovlasti u procesima prodaje i upravljanja privatnom imovinom.

Istaknula je da Grad Belišće potencijalnim investitorima nudi konkretne poticaje i pogodnosti, među kojima su oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa, subvencioniranje zapošljavanja radnika s prebivalištem na području Belišća i prigradskih naselja, te oslobađanje od plaćanja komunalne naknade za nove ili rekonstruirane poslovne građevine u prigradskim naseljima u razdoblju od deset godina od izvršnosti uporabne dozvole.

- Dolazak investitora koji bi pokrenuo novu proizvodnju u Belišću puno bi značio za daljnji razvoj poduzetničkih aktivnosti, jer potencijal postoji. Belišću nije potrebna samo prodaja nekretnina, nego ozbiljna i održiva gospodarska aktivnost - poručila je Jerbić.Dodala je i kako će Grad svakom ozbiljnom investitoru biti partner u realizaciji projekata te otvoren za suradnju i podršku u svim fazama ulaganja.