FOTO Oblaci i grmljavina stižu već večeras, ova karta se neće mnogima svidjeti. Potom temperature opet iznad 35!

Pred nama je kratkotrajna promjena vremena, a onda slijedi novo zatopljenje. U nedjelju, u prvom dijelu dana pretežno sunčano. Potom umjerena i povećana naoblaka, lokalno i uz pljuskove s grmljavinom, uglavnom u središnjoj i Gorskoj Hrvatskoj te na sjevernom Jadranu. Vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu mjestimice umjerena, još ujutro na jugu i jaka bura, poslijepodne jugozapadni te sjeverozapadni vjetar, ponegdje i jak. Najviša dnevna temperatura većinom od 28 do 33 °C.

U ponedjeljak promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, češća i dugotrajnija u Dalmaciji. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u drugom dijelu dana moguće izraženiji. Vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na obali i otocima od 19 do 24 °C. Najviša dnevna između 27 i 32 °C, u Gorskoj Hrvatskoj i malo niža.

Nastavak tjedna će polako donijeti novo zatopljenje pa bi iz dana u dan temperatura zraka trebala rasti. Sredinom tjedna će u cijeloj Hrvatskoj ponovno biti preko 30, a do kraja tjedna mjestimice i preko 35 Celzijevih stupnjeva, piše N1.