Iran i Katar obnovili pomorsku trgovinu

Pomorski promet između Irana i Katara obnovljen je nakon otprilike petomjesečne stanke, izjavio je u nedjelju za državne medije iranski trgovinski izaslanik u Dohi. Privremeni sporazum između Teherana i Washingtona, potpisan prošlog mjeseca, proglasio je kraj neprijateljstava nakon četveromjesečnog sukoba i naložio povratak na predratni pomorski promet u Zaljevu, iako je tranzit u Zaljev i iz njega i dalje sporan.

Abas Abdolhani rekao je da je brodski promet između iranske luke Dajer i katarske luke Al Ruvais nastavljen nakon koordinacije između iranskog veleposlanstva u Dohi i katarskih vlasti. Dvije luke koje se nalaze jedna nasuprot drugoj uglavnom pokrivaju regionalnu trgovinu. Luka Dajer pogođena je nekoliko puta tijekom rata.

Krajem lipnja, dužnosnik iranske Organizacije za promicanje trgovine izjavio je za državne medije da se iranska roba napokon carini u luci Džebel Ali u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, najvećoj u regiji, što ukazuje na postupnu obnovu trgovine između dviju strana.