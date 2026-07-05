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STRAŠNE POSLJEDICE U VENEZUELI

3000 mrtvih nakon katastrofalnih potresa, međunarodni spasitelji odustaju, još 50.000 nestalih?

Foto: Reuters/PIXSELL
1/8
VL
Autor
Hina
05.07.2026.
u 10:01

Vlada nije objavila službene brojke o nestalima, no UN procjenjuje da bi ih moglo biti i do 50.000.

Dvostruki potres koji je prije deset dana opustošio sjeverni dio Venezuele odnio je gotovo 3000 ljudskih života, pokazuju službeni podaci objavljeni u subotu, dok međunarodni spasilački timovi postupno obustavljaju potragu za preživjelima u ruševinama. U gradu La Guairi, epicentru katastrofe smještenom četrdeset kilometara sjeverno od glavnog grada Caracasa, brojne su se zgrade 24. lipnja urušile i spljoštile poput kula od karata. Mnogi stradalnici i dalje su na ulici ili borave u nesigurnim uvjetima u parkovima, bez ikakve perspektive.

"I dalje radimo, pronalazimo tijela, nastavljamo", kazao je za AFP Francisco Sasquia, 38-godišnji dobrovoljni spasitelj, stojeći ispred srušene zgrade u četvrti Playa Grande. Radni strojevi dovršavaju rušenje već urušenih struktura i raščišćavaju betonske ploče. "I dalje vjerujemo da ćemo pronaći žive ljude, ne gubimo nadu", dodaje on, dok vijetnamske i meksičke brigade koje su došle pomoći u naporima napuštaju mjesto događaja. Najmanje 2.954 ljudi je poginulo, a 16.592 je ozlijeđeno u dvostrukom potresu, jednom od najsnažnijih i najrazornijih u Latinskoj Americi, prema još uvijek privremenoj bilanci koju je objavilo venezuelansko ministarstvo komunikacija. Više od 16.000 ljudi ostalo je bez krova nad glavom, a oštećeno je 856 zgrada. 

Dva potresa dogodila su se u razmaku od samo 39 sekundi i uglavnom su pogodila sjever Venezuele, gurnuvši zemlju u tugu i očaj zbog nemogućnosti pronalaska bližnjih, živih ili mrtvih. Na ulicama La Guaire strani spasitelji uključeni u potrage sve su rjeđi. Brigade iz Sjedinjenih Država, Čilea i drugih zemalja počinju pripremati odlazak. Vremenski prozor za pronalazak preživjelih u ovakvoj vrsti katastrofe zatvara se nakon 72 sata, odnosno tri dana. Ipak, spasioci su u četvrtak spasili muškarca koji je pod ruševinama bio zatrpan čak osam dana, što je donijelo tračak radosti usred ove tragedije. 

Prema podacima Američkog geološkog instituta (USGS), potres magnitude 7,5 najjači je koji je u više od sto godina pogodio Venezuelu, zemlju s gotovo 30 milijuna stanovnika čije je gospodarstvo u krizi. Vlada nije objavila službene brojke o nestalima, no UN procjenjuje da bi ih moglo biti i do 50.000.

Ključne riječi
Venezuela potres

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