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MJERE I PLANOVI

Europska zemlja sprema odgovor na moguće poteze Rusije: 'U Kremlju raste osjećaj očaja...'

"Brave Griffin 26/II" military exercise near the strategically crucial Suwalki gap, in Akmenynai
Foto: INTS KALNINS/REUTERS
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Autor
Dora Taslak
05.07.2026.
u 11:17

"Rusija predstavlja prijetnju Europi", ustvrdio je Robertas Kaunas, ministar obrane Litve

Zbog mogućih ruskih provokacija, Litva unapređuje svoje obrambene sustave. Kako je naveo Robertas Kaunas, ministar obrane, zemlja je pojačala zaštitu kritične infrastrukture te preventivno izrađuje dodatne planove i mjere odgovora na moguće poteze Kremlja. Naime, dodatno se štite mostovi, trafostanice, plinska postrojenja te komunikacijska čvorišta.

"Preventivno smo pojačali zaštitu kritične infrastrukture, što smo već proveli. Istodobno razvijamo dodatne planove i moguće mjere odgovora na različite provokacije. Te provokacije mogu biti hibridne prirode - od pojave takozvanih 'zelenih čovječuljaka', preko upada bespilotnih letjelica do različitih oblika diverzija. Sve to vrlo pažljivo procjenjujemo, pratimo, nadziremo i nastojimo spriječiti“, kazao je.

"Rusija predstavlja prijetnju Europi", ustvrdio je te naveo kako zbog toga, između ostaloga, treba nastaviti jačati europske obrambene sposobnosti i dodatno ojačati protuzračnu obranu u istočnoj Europi. On je, uz to, naveo da Rusija optužuje Litvu i ostale baltičke zemlje da dopuštaju ukrajinskim bespilotnim letjelicama prolazak kroz njihov zračni prostor, što je, prema njegovim riječima, potpuno netočno.

"Sada vidimo da Rusija očito ne pobjeđuje u ratu u Ukrajini. Sve više ukrajinskih dronova stiže do same Moskve, u Rusiji nedostaje čak i običnog benzina na benzinskim postajama, a Vladimiru Putinu sve je teže objasniti građanima zašto je rat stigao i na ruski teritorij. Time se urušava i mit da Rusija može pobijediti u Ukrajini. Vjerojatno upravo zbog toga u Kremlju raste osjećaj očaja, a mi sada svjedočimo tom očaju“, rekao je Kaunas.
FOTO Spektakularni prizori: Pogledajte naše snage u akciji na moru
"Brave Griffin 26/II" military exercise near the strategically crucial Suwalki gap, in Akmenynai
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Ključne riječi
obrana Rusija Litva

Komentara 8

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SA
Sirius_a
11:31 05.07.2026.

Litva baš traži sukob s Rusima. Zar zaista misle da će ih Trump braniti ako Rusi odluče krenuti?

Avatar cuvarkuca
cuvarkuca
12:02 05.07.2026.

Ključne informacije koje svaki cjelovit novinarski članak treba između ostaloga sadržavati su: Tko? (sudionici, akteri, institucije); Što? (sam događaj ili pojava); Gdje? (lokacija događaja); Kada? (vrijeme događaja); Zašto? (uzroci i pozadina događaja). U ovom članku se samo citiraju izjave litvanskog ministra obrane, ali nema u kojoj prilici, gdje i kada je to rekao. Također nema izvora ti izjave, a sumnjam da je autorica osobno nazočila događaju. Onda se ljute kada im netko kaže da nisu novinari, a HND odmah izdaje priopćenja i osude.

Avatar cuvarkuca
cuvarkuca
12:05 05.07.2026.

Danas je na redu izjava iz Litve, sutra iz Latvije, pa Estonije... raspored za dva tjedna unaprijed.

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