Europska zemlja sprema odgovor na moguće poteze Rusije: 'U Kremlju raste osjećaj očaja...'

Zbog mogućih ruskih provokacija, Litva unapređuje svoje obrambene sustave. Kako je naveo Robertas Kaunas, ministar obrane, zemlja je pojačala zaštitu kritične infrastrukture te preventivno izrađuje dodatne planove i mjere odgovora na moguće poteze Kremlja. Naime, dodatno se štite mostovi, trafostanice, plinska postrojenja te komunikacijska čvorišta.

"Preventivno smo pojačali zaštitu kritične infrastrukture, što smo već proveli. Istodobno razvijamo dodatne planove i moguće mjere odgovora na različite provokacije. Te provokacije mogu biti hibridne prirode - od pojave takozvanih 'zelenih čovječuljaka', preko upada bespilotnih letjelica do različitih oblika diverzija. Sve to vrlo pažljivo procjenjujemo, pratimo, nadziremo i nastojimo spriječiti“, kazao je.

"Rusija predstavlja prijetnju Europi", ustvrdio je te naveo kako zbog toga, između ostaloga, treba nastaviti jačati europske obrambene sposobnosti i dodatno ojačati protuzračnu obranu u istočnoj Europi. On je, uz to, naveo da Rusija optužuje Litvu i ostale baltičke zemlje da dopuštaju ukrajinskim bespilotnim letjelicama prolazak kroz njihov zračni prostor, što je, prema njegovim riječima, potpuno netočno.

"Sada vidimo da Rusija očito ne pobjeđuje u ratu u Ukrajini. Sve više ukrajinskih dronova stiže do same Moskve, u Rusiji nedostaje čak i običnog benzina na benzinskim postajama, a Vladimiru Putinu sve je teže objasniti građanima zašto je rat stigao i na ruski teritorij. Time se urušava i mit da Rusija može pobijediti u Ukrajini. Vjerojatno upravo zbog toga u Kremlju raste osjećaj očaja, a mi sada svjedočimo tom očaju“, rekao je Kaunas.