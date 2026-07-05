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Šeparović o Milanovićevim izjavama u Slunju: 'Svima je u interesu da mu se što prije pomogne'

Zagreb: Miroslav Šeparović, predsjednik Ustavnog suda RH
Foto: Robert Anic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
05.07.2026.
u 12:19

Navodi kako mu je predsjednika zapravo žao. Nije mu, kako kaže, lako. Stoga, kao zabrinuti građanin, moli nadležne službe da pomognu predsjedniku

Nekadašnji sudac Ustavnog suda Miroslav Šeparović oglasio na svom Facebooku, obračajući se predsjedniku Zoranu Milanoviću. Šeparović govori kako ga je  "naš 'dragi' predsjednik opetovano u Slunju nazvao kriminalcem". Podsjetimo, Milanović je nedavno Slunju pratio završnu vojnu vježbu "Borbena moć 26". Tom je prilikom, među ostalim, verbalno nasrnuo i na novinare na konferenciji što je oštro osudilo i Hvratsko novinarsko društvo. Na predsjednikove izjave u Slunju sada se osvrnuo i Šeparović. 

Foto: screenshot/facebook

"Nije da je to prvi put i da me to nešto posebno pogađa. Ali ipak, sada kada više nisam na funkciji, mogu se barem malo našaliti na njegov račun, jer drugo i ne zaslužuje. Naime, već sam mu preko svog Facebook profila poručio da sam, kao svaki „pravi kriminalac”, kupio helikopter kako bih mogao obilaziti svoj maslinik na Korčuli, s obzirom na to da to više ne mogu činiti službenim helikopterom. Našem dragom predsjedniku sada poručujem da ću mu rado posuditi svoj helikopter kako bi izbjegao prometne gužve dok, zbog svojih „važnih” obveza, obilazi hrvatske otoke. Ponavljam, nije našem predsjedniku lako. Silno bi htio biti važan, ali, kako kaže autor, „srećom, jadan, o ničem važnom ne odlučuje”. Istina, sramoti našu državu, ali autor se pita što bi tek bilo da ima veće ovlasti. Zato se čudi svima koji se s njim upuštaju u prekomjerne sukobe i svađe, uz poznatu izreku: 'Ne valjaj se sa svinjom u blatu jer ćete se oboje uprljati, a svinja to zapravo voli'", piše Šeparović na svom Facebooku. 

Navodi kako mu je predsjednika zapravo žao. Nije mu, kako kaže, lako. Stoga, kao zabrinuti građanin, moli nadležne službe da pomognu predsjedniku. Ne zna je li ga svladao toplinski val ili neka druga ugroza, ali smatra da mu je očito potrebna stručna pomoć, osobito s obzirom na to da ga, prema njegovim riječima, broj jelena na Pantovčaku i količina biljaka po uredima zaokupljaju većinu radne energije. Zato apelira da se poduzme nešto, jer se boji da će predsjedniku, kako kaže, „biti sve gore”, zaključuje u svojoj objavi na Facebooku.

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Ključne riječi
Zoran Milanović Miroslav Šeparović

Komentara 2

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Krile102
12:36 05.07.2026.

Sramotno je tko je bio Predsjednik Ustavnog suda ..a to jesi li ili nisi kriminalac u pravom smislu ce prije ili kasnije doci na red .

SI
siskic
12:29 05.07.2026.

hvala Svevišnjem da se tebe konačno maklo da dijeliš pravdu. umorili smo se od tvoje pravde više od plenkijevog dobroga života u hrvatskoj.

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