Masovna pucnjava u New Yorku na Dan neovisnosti: Osmero ozlijeđenih, među njima četvero djece

Najmanje osam osoba, uključujući četvero djece, ranjeno je u pucnjavi kasno navečer na Dan neovisnosti u njujorškoj četvrti Coney Island, izvijestio je u nedjelju ABC News, pozivajući se na policijsku upravu grada New Yorka. Njujorška policija reagirala je na dojavu o pucnjavi u 22:37 po lokalnom vremenu u ulici West 31st Street u bruklinskoj četvrti, priopćila je njujorška policija za ABC News.

Među ozlijeđenima su dva muškarca, dvije žene i četvero djece - u dobi od 14, 12, 7 i 6 godina, navodi se u vijestima. Njujorška policija je rekla da su sve žrtve prevezene u bolnice. Sedam ih je stabilno, dok je 21-godišnjakinja u kritičnom stanju. Policija je izjavila da su na mjestu događaja pronašli vatreno oružje, ali da nisu nikoga uhitili, prema ABC-u.

U subotu je obilježena 250. obljetnica neovisnosti Sjedinjenih Država.