PRIKUPLJALI DONACIJE

Trump mu poručio 'j*** se', Ford ga suspendirao: Građani odlučili bogato nagraditi radnika koji je dobacivao predsjedniku

U.S. President Trump visits Ford production center in Dearborn
Foto: Evelyn Hockstein/REUTERS
1/16
VL
Autor
vecernji.hr
14.01.2026.
u 13:19

Nakon što je američkog predsjednika Donalda Trumpa tijekom posjeta tvornici Forda nazvao 'zaštitnikom pedofila', radnik TJ Sabula je suspendiran. No, umjesto financijskih problema, sukob mu je donio pravo bogatstvo

Ono što je započelo kao verbalni sukob, u rekordnom se roku pretvorilo u financijski blagoslov! Nakon skandala tijekom posjeta američkog predsjednika Donalda Trumpa (79) tvornici Forda, internetska akcija prikupljanja donacija za radnika koji je u njemu sudjelovao eksplodirala je. U samo nekoliko sati, prikupljeno je više od 125.000 dolara. Tijekom posjeta Dearbornu u blizini Detroita, Trump je želio ohrabriti automobilsku industriju, no odjednom više nitko ne priča o automobilima. Sve se svelo na jedan trenutak: tijekom obilaska proizvodne hale u utorak po lokalnom vremenu, radnik TJ Sabula ušao je u sukob s Trumpom.

Prema pisanju portala TMZ, muškarac je Trumu dobacio da je 'zaštitnik pedofila'. Točan izgovor teško je razumjeti na videu koji je objavio portal, no prema isječku, Trump je reagirao vidno iznerviran. Navodi se da je predsjednik uzvratio psovkama 'J*** se' te je radniku pokazao srednji prst!

Kako izvještava američki portal "Newsweek", radnik je nakon incidenta suspendiran. Kao odgovor na to, muškarac iz Južne Karoline pokrenuo je akciju prikupljanja sredstava koja je u samo nekoliko sati prikupila 125.000 dolara.

Pokretač akcije Sean Williams na stranici GoFundMe napisao je: "Molim vas, pomozite nam prikupiti donacije za domoljuba TJ Sabulu! TJ je suspendiran s posla u tvrtki Ford Automotive Company jer je s pravom nazvao predsjednika Donalda J. Trumpa zaštitnikom pedofila! Podržimo TJ-a i pomozimo mu platiti neke račune (i natjerajmo DJT-a da objavi dosjee Trump/Epstein)". Williams je naveo da je u izravnom kontaktu sa suspendiranim radnikom.

Vrijeđanje Fordovog radnika odnosi se na Trumpovo nekadašnje prijateljstvo s osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom, koji je preminuo u zatvoru. Trumpova početna suzdržanost u vezi s objavom dokumenata potaknula je nagađanja o mogućem kompromitirajućem spominjanju u takozvanim 'Epsteinovim dosjeima'. Kritike su usmjerene i na sam proces objave tih dokumenata, za koji se tvrdi da je prespor, pruža premalo detalja i nije dovoljno transparentan.

Steven Cheung (43), direktor komunikacija Bijele kuće, komentirao je skandal u Fordu za "Newsweek", rekavši da je "luđak u napadu bijesa divlje vikao psovke, a predsjednik je reagirao prikladno i nedvosmislesno".

Ford Donald Trump

