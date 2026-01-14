Naši Portali
ILEGALNA RABOTA

FOTO Pogledajte brda duhana i love koje su zaplijenili u obiteljskoj kući

Foto: PU požeško-slavonska
1/3
VL
Autor
Šimun Ilić
14.01.2026.
u 14:40

Tijekom pretrage pronađena je iznimno velika količina duhana bez nadzornih markica Ministarstva financija Republike Hrvatske, ukupno 2.043 kilograma. Od toga je 21,36 kilograma bilo sitno rezanog duhana, dok se čak 2.021,64 kilograma odnosilo na listove duhana

Policija i Carinska uprava razotkrile su još jedan veći slučaj ilegalne trgovine duhanom na području Požeško-slavonske županije. Na izvanrednoj konferenciji za medije u Policijskoj upravi požeško-slavonskoj predstavljeni su rezultati kriminalističkog istraživanja nad 52-godišnjim hrvatskim državljaninom s područja Pleternice, koji se sumnjiči za kazneno djelo nedozvoljene trgovine.

Kako je izvijestio voditelj Službe kriminalističke policije Tihomir Srnović, policijski službenici su u utorak 13. siječnja 2026., temeljem naloga Županijskog suda u Slavonskom Brodu, u suradnji s djelatnicima Carinske uprave Slavonski Brod pretražili obiteljske kuće koje osumnjičeni koristi te njegov osobni automobil.

Tijekom pretrage pronađena je iznimno velika količina duhana bez nadzornih markica Ministarstva financija Republike Hrvatske, ukupno 2.043 kilograma. Od toga je 21,36 kilograma bilo sitno rezanog duhana, dok se čak 2.021,64 kilograma odnosilo na listove duhana. Uz to, policija je pronašla i opremu koja upućuje na preradu i distribuciju, ručno izrađenu rezalicu, prešu, ovlaživač duhana te preciznu vagu. Oduzet je i novčani iznos od 42.800 eura.

Zbog osnovane sumnje u počinjenje kaznenog djela nedozvoljene trgovine iz Kaznenog zakona Republike Hrvatske, protiv 52-godišnjaka će biti podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Požegi. Srnović je podsjetio kako ovo nije izoliran slučaj te da je na području Policijske uprave požeško-slavonske u posljednjih nekoliko godina zabilježen veći broj značajnih zapljena duhana. Najveća akcija provedena je 2020. godine, kada je u suradnji s Carinskom upravom zaplijenjeno više od osam tona duhana bez nadzornih markica.

Foto: PU požeško-slavonska

Voditelj Službe za nadzor Carinske uprave Slavonski Brod Hrvoje Šulentić istaknuo je kako je procijenjena šteta za državni proračun gotovo 260 tisuća eura, točnije 259.257,97 eura, a konačni iznos bit će i veći zbog obračuna zakonskih zateznih kamata. Iz policije i Carinske uprave poručuju da će i dalje nastaviti s pojačanim nadzorima i suradnjom kako bi se suzbila ilegalna trgovina duhanom, koja državi nanosi veliku financijsku štetu i predstavlja ozbiljno kršenje zakona.

Čini se da već imate pristup!