VIDEO Trump u bijesu pokazivao srednji prst i vikao 'Je*i se', kamere sve snimile

Američki predsjednik Donald Trump je u utorak nekome pokazao srednji prst, navodno odgovarajući na povike koji su ga opominjali da je "zaštitnik pedofila" dok je obilazio Fordovu tvornicu u Michiganu. Društvenim mrežama se proširio kratki video s uznemirenim odgovorom američkog predsjednika na nečije dobacivanje izvan kadra, tijekom kojeg se čini da rukom pokazuje tu gestu. Trump je u utorak poslijepodne obišao Fordov kompleks River Rouge u Dearbornu prije nego što je održao govor u Detroitskom ekonomskom klubu. Direktor komunikacija Bijele kuće, Steven Cheung, nije potvrdio je li Trump pokazao srednji prst, ali je u izjavi za Guardian rekao da je dao "primjeren i nedvosmislen odgovor" kada je "luđak divlje vikao psovke u potpunom bijesu".

U kratkom isječku čuje se osoba kako viče s poda Fordove tvornice dok Trump gleda dolje s ograde. TMZ tvrdi da je Trump vikao "Je*i se!" prije nego što je pokazao prstom. Glasnogovornik Forda rekao je za TMZ da su općenito ponosni na način na koji su njihovi zaposlenici predstavljali tvrtku i da je to bio "sjajan događaj". No, dodali su da ne odobravaju "da itko kaže nešto neprimjereno" u svojim pogonima. "Kada se to dogodi, imamo postupak za rješavanje, ali ne ulazimo u specifična kadrovska pitanja", rekli su.

Am I crazy or did Trump just flip off some hecklers? 😂 pic.twitter.com/Zm3cRdD31O — JT Lewis (@thejtlewis) January 13, 2026

Vikanje i Trumpova reakcija na njega dolaze u trenutku kada se Trumpova administracija suočava s rastućim pritiskom da objavi "Epsteinove dokumente" za koje se očekuje da će detaljnije razotkriti mutne poslove financijera i trgovca ljudima, Jeffreyja Epsteina. Ministarstvo pravosuđa objavilo je manje od 1% dosjea, prema sudskim podnescima u prvom tjednu siječnja, čak i nakon što je savezni zakon zahtijevao da se oni u cijelosti objave sredinom prosinca. Prošli tjedan, dva američka zastupnika, demokratkinja iz Kalifornije Ro Khanna i republikanac iz Kentuckyja Thomas Massie, vršili su pritisak na američkog okružnog suca da u cijelosti objavi dosjee.

Američka državna odvjetnica Pam Bondi, koja nadgleda proces, tvrdi da je usporen kako bi se zaštitili identiteti Epsteinovih žrtava. Dokumenti koji su podijeljeni su uvelike cenzurirani i malo otkrivaju, što potiče oštra pitanja vodećih demokrata o tome što se ne otkriva. Trump, koji je fotografiran s Epsteinom i s kojim je dugo surađivao, isprva se opirao objavljivanju dosjea. Također je pokušao označiti dosjee kao "prijevaru".