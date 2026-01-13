Naši Portali
SPOMINJE IZNENADNI REFERENDUM

Šokantna izjava iz Moskve, Trumpa upozorili da se mora požuriti: 'Za nekoliko dana...'

Autor
Dora Taslak
13.01.2026.
u 17:17

Rusija prati stratešku ulogu otoka u arktičkoj sigurnosti, s obzirom na njegov položaj i američku prisutnost

Američki predsjednik Donald Trump želi se domoći Grenlanda, a iz Moskve mu je sada stiglo upozorenje da mora požuriti. Naime, zamjenik predsjednika ruskog Vijeća sigurnosti Dmitrij Medvedev izjavio je da bi Grenlanđani mogli glasati za pridruživanje Rusiji ako Trump ne požuri. "Trump mora požuriti. Prema nepotvrđenim informacijama, za nekoliko dana mogao bi se održati iznenadni referendum na kojem bi svih 55.000 stanovnika Grenlanda glasalo za pridruživanje Rusiji. I onda je to to. Nema novih zvjezdica na (američkoj) zastavi“, naveo je Medvedev.

Iako Rusija nema nikakve teritorijalne zahtjeve prema Grenlandu, dugo prati stratešku ulogu otoka u arktičkoj sigurnosti, s obzirom na njegov položaj i američku prisutnost. Kremlj nije komentirao Trumpov obnovljeni pritisak, ali je nazvao Arktik zonom ruskih nacionalnih i strateških interesa te je prošle godine izjavio da pomno prati "prilično dramatičnu“ raspravu oko Grenlanda, navodi Reuters

Trump je prije nekoliko u već burnu priču umiješao Kinu i Rusiju. Naime, kazao je kako Sjedinjene Američke Države moraju posjedovati Grenland kako bi spriječile da ga Rusija ili Kina zauzmu u budućnosti. "Učinit ćemo nešto na Grenlandu, sviđalo se to njima ili ne. Jer ako to ne učinimo, Rusija ili Kina će preuzeti Grenland, a mi nećemo imati Rusiju ili Kinu za susjeda“, rekao je. Otok je autonomni teritorij Kraljevine Danske, a Trump i dužnosnici Bijele kuće raspravljali su o različitim planovima za dovođenje Grenlanda pod američku kontrolu, uključujući potencijalnu uporabu vojske i jednokratne isplate Grenlanđanima da ih uvjere da se odvoje od Danske i eventualno pridruže SAD-u.

Trump je, također, naveo da ruski i kineski brodovi djeluju blizu Grenlanda. No, nije pružio dokaze koji bi to potkrijepili. Danska je opovrgnula takvu tvrdnju, a rekcija je stigla i iz Kine. Kako prenosi danski TV2, Ministarstvo vanjskih poslova Kine navelo je da SAD ne bi trebao koristiti druge zemlje kao izgovor za provođenje vlastitih interesa. "Arktik je od ključne važnosti za međunarodnu zajednicu u cjelini. Kina uvijek smatra da se odnosi između država trebaju rješavati u skladu s Poveljom UN-a", istakao je tamošnji ministar vanjskih poslova.

Dvojica diplomata s pristupom obavještajnim brifinzima NATO-a kazala su za Financial Times da posljednjih godina nema znakova ruskih ili kineskih brodova te podmornica oko Grenlanda. "Jednostavno nije istina da su Kinezi i Rusi ondje. Vidio sam obavještajne podatke. Nema brodova, nema podmornica", kazao je jedan od njih, prenosi Reuters
Ključne riječi
SAD Donald Trump Grenland Rusija Dmitrij Medvedev

CR
crocro
12:17 13.01.2026.

Izjava:"Trump mora požuriti", to je čisti blef na kvadrat. To je ruska taktika za razdor između Europe i Amerike s ciljem razbijanja NATO saveza. Kada bi rusi uspjeli razbiti savezništvo Amerike i Europe a time i razbiti NATO savez, to bi bila pobjeda Rusije i zeleno svjetlo za rusko daljnje osvajanje. Jedini spas za Rusiju je razoriti odnose Europe i Amerike i razoriti NATO savez. Zato i blefiraju da će rusi osvojiti Grenland ako Amerikanci zakasne, samo iz razloga da Amerika krene u invaziju i raziđe se s Europom. Samo i Amerikanac mora dobro razmisliti da mu razbijanje saveza dugoročno ne odgovara i da neće dogotrajno ostati svjetski policajac. Ali Europa mora biti principijelna i čvršća nego ikada do sada i da ne nasjeda na trikove Rusije i Amerike.

Avatar Kajman
Kajman
18:06 13.01.2026.

Koliko vidim po zastavi Greenlanda čini mi se da ih je Podravka već prisvojila.

IS
Ivan.S
19:29 13.01.2026.

Hehe, rusi se izgleda sprdaju s trumpom.

