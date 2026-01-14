Trumpov faktor: Argentina želi Falklande

Dok danska premijerka Mette Frederiksen upozorava da se Danska suočena s prijetnjama američkog predsjednika o preuzimanju Grenlanda nalazi u "sudbonosnom trenutku" i na "raskrižju", optužujući Sjedinjene Države da bi time okrenule leđa zapadnom savezu i NATO-u, u medijima su se pojavila izvješća da je Trump Zapovjedništvu za specijalne operacije (JSOC) naredio planiranje vojne invazije na Grenland. Na vojnom rješenju "pitanja Grenlanda" navodno inzistiraju radikalni savjetnici, poput moćnog Stephena Millera, ohrabreni uspjehom nedavne operacije u Venezueli, u kojoj je zarobljen Nicolás Maduro, no takve su ideje navodno naišle na otpor vojnog vrha.