OŠTRA PORUKA

Trump: 'Cilj je pobijediti Iran. Volim pobjeđivati'

FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump addresses House Republicans at the Kennedy Center in Washington
KEVIN LAMARQUE/REUTERS
VL
Autor
Šimun Ilić
13.01.2026.
u 23:59

Predsjednik Donald Trump opasno je pooštrio retoriku prema Teheranu, poručivši da će Sjedinjene Države poduzeti “vrlo snažne akcije” ako iranske vlasti počnu objesiti prosvjednike, dok u Iranu i dalje traju masovni prosvjedi i sve žešći sukobi.

Predsjednik Donald Trump zaprijetio je da će Sjedinjene Američke Države poduzeti “vrlo snažne mjere” ako iranske vlasti ovog tjedna počnu vješati prosvjednike koji sudjeluju u anti-vladinim demonstracijama. “Ako učine takvu stvar, reagirat ćemo vrlo snažno. Vrlo snažno”, rekao je Trump u ekskluzivnom intervjuu za CBS Evening News, u razgovoru s voditeljem Tonyjem Dokoupilom.

Trump je rekao da je svjestan kako je tijekom više od dva tjedna prosvjeda ubijen “prilično velik broj ljudi”. Prema izvorima CBS Newsa, strahuje se da je poginulo najmanje 12.000 ljudi, a moguće i više od 20.000, dok snimke iz Teherana prikazuju vreće s tijelima poredane u mrtvačnici. U objavi na društvenim mrežama Trump je u utorak upozorio da će iranski dužnosnici “platiti veliku cijenu” za svako nasilje te poručio iranskim građanima da “POMOĆ STIŽE”. Dodao je kako će otkazati sve sastanke s iranskim predstavnicima dok se ubijanje ne zaustavi.

Tijekom intervjua Trump je ponovio da “mnogo pomoći stiže” iranskom narodu te da se ona pruža u “različitim oblicima”, uključujući i gospodarsku pomoć. Spomenuo je i američke zračne udare prošle godine na tri iranska nuklearna postrojenja, ali bez dodatnih detalja. Na pitanje koji mu je krajnji cilj u Iranu, predsjednik je odgovorio kratko: “Krajnji cilj je pobijediti. Volim pobjeđivati.” Upitan što za njega znači “pobjeda”, Trump je nabrojao niz vojnih i sigurnosnih operacija iz svojih prvog i drugog mandata, uključujući nedavno zarobljavanje venezuelanskog čelnika Nicolása Madura, operaciju u Siriji 2019. godine koja je završila smrću vođe ISIS-a Abu Bakr al-Baghdadija te ubojstvo Qassema Soleimanija 2020. godine, zapovjednika elitnih iranskih Quds snaga.

“Ne želimo gledati da se ovo što se događa u Iranu nastavlja”, rekao je Trump. “Ako žele prosvjedovati, to je jedno. Ali kad počnu ubijati tisuće ljudi, a sada govorimo i o vješanju – vidjet ćemo kako će to završiti za njih. Neće završiti dobro.”

Ključne riječi
Iran Donald Trump

