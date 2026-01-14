Trumpov šah, Reza mlađi, za mat ajatolahu

U trenutku kada Iran potresaju najdublji i najrašireniji prosvjedi od osnutka Islamske Republike 1979., a istodobno raste vanjski pritisak Sjedinjenih Država i njihovih saveznika, ime Reze Pahlavija mlađeg ponovno izbija u središte političkih rasprava o budućnosti zemlje. Sin posljednjeg iranskog šaha (kralja), Reze Pahlavija starijeg, koji već više od četiri desetljeća živi u egzilu u Sjedinjenim Državama, danas se pojavljuje kao simbol moguće alternative postojećem sustavu, ali i kao figura koja snažno polarizira iransku javnost.



Alternativa mulama