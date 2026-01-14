Naši Portali
POVRATAK MONARHIJE?

Trumpov šah, Reza mlađi, za mat ajatolahu

Middle East Images/ABACA , ABDUL SABOOR/REUTERS
Autor
Hassan Haidar Diab
14.01.2026.
u 12:55

Sin posljednjeg iranskog šaha Mohammada Reze Pahlavija, koji više od četiri desetljeća živi u egzilu u Americi, pojavljuje se kao moguća alternativa islamskom režimu

U trenutku kada Iran potresaju najdublji i najrašireniji prosvjedi od osnutka Islamske Republike 1979., a istodobno raste vanjski pritisak Sjedinjenih Država i njihovih saveznika, ime Reze Pahlavija mlađeg ponovno izbija u središte političkih rasprava o budućnosti zemlje. Sin posljednjeg iranskog šaha (kralja), Reze Pahlavija starijeg, koji već više od četiri desetljeća živi u egzilu u Sjedinjenim Državama, danas se pojavljuje kao simbol moguće alternative postojećem sustavu, ali i kao figura koja snažno polarizira iransku javnost.

Alternativa mulama

Ključne riječi
Šah Reza Pahlavi Iran

