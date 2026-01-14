Zastrašujuće krvoproliće u Iranu, tisuće je mrtvih. Trump uputio oštru prijetnju: 'Ako ih počnu vješati...'

Ubijeno najmanje 2403 prosvjednika

Zemlja je i dalje bez interneta

Trump prijeti poduzimanjem "oštrih mjera"

Iran optužio Trumpa da potiče nestabilnost i nasilje

7:45 - Mnogi prosvjednici u Iranu pozivaju na povratak Reze Pahlavija, prognanog sina posljednjeg iranskog šaha. Sam Pahlavi je već u više navrata pozvao ljude da izađu na ulice. U najnovijoj poruci na X-u, poručio je da je međunarodna zajednica čula njihov glas i da "pomoć stiže", aludirajući na poruke američkog predsjednika. Pozvao je građane da nastave s otporom i da ne dopuste vlastima da situaciju prikažu kao normalnu nakon, kako je rekao, "mora krvi" koji sada dijeli narod od režima.

Pahlavi je također pozvao prosvjednike da bilježe imena odgovornih za nasilje, istaknuvši da će jednog dana odgovarati pred pravdom. Posebnu poruku uputio je pripadnicima oružanih snaga, naglasivši da su oni "nacionalna vojska Irana, a ne vojska Islamske Republike", te ih pozvao da zaštite građane i što prije se pridruže narodu.

هم‌میهنانم، همانطور که در پیام قبلیم به شما گفتم، جهانیان نه تنها شجاعت و صدای شما را دیدند و شنیدند بلکه دارند اقدام می‌کنند. قاعدتاً تا الان پیام رییس‌جمهوری آمریکا را شنیده‌اید. کمک در راه است.



مبارزه را ادامه بدهید. نگذارید که این رژیم، شرایط را عادی جلوه بدهد. بعد از این… pic.twitter.com/TlK3Le43bd — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) January 13, 2026

7:25 - Trump je zaprijetio je da će "poduzeti vrlo oštre mjere" ako iranske vlasti ovog tjedna počnu vješati prosvjednike. "Poduzet ćemo vrlo snažne mjere. Ako učine tako nešto, poduzet ćemo vrlo snažne mjere", rekao je u intervjuu za CBS. Rekao je da je svjestan da je tijekom više od dva tjedna demonstracija ubijen "prilično velik broj" ljudi. Izvori za CBS navode da se sada strahuje da je najmanje 12.000, a moguće i više od 20.000 mrtvih, jer videozapisi prikazuju vreće s tijelima poredane u mrtvačnici u Teheranu. Trump je tijekom intervjua ponovio da je "na putu mnogo pomoći" za iranske građane, rekavši da se ona nudi u "različitim oblicima", uključujući ekonomsku pomoć. Spomenuo je američke zračne napade prošle godine usmjerene na tri iranska nuklearna postrojenja, ali nije ponudio nikakve druge detalje.

Na pitanje koji je njegov cilj u Iranu, Trump je rekao: "Cilj je pobijediti. Volim pobjeđivati". Na pitanje što znači "pobjeda", naveo je popis vojnih operacija iz svog prvog i drugog mandata: nedavno hapšenje venezuelanskog vođe Nicolása Madura, napad na Siriju 2019. koji je kulminirao smrću osnivača ISIS-a Abu Bakra al-Baghdadija i atentat na Qassema Soleimanija, zapovjednika iranskih elitnih vojnih snaga Quds, 2020. "Ne želimo vidjeti ono što se događa u Iranu. I znate, ako žele prosvjede, to je jedno, kada počnu ubijati tisuće ljudi, a sada mi pričate o vješanju - vidjet ćemo kako će im to ispasti. Neće to dobro ispasti", dodao je.

7:16 - Najmanje 2403 prosvjednika ubijeno je u Iranu od početka protuvladinih prosvjeda krajem prosinca, prema američkoj novinskoj agenciji Human Rights Activists News Agency (HRANA). Ukupan broj uključuje 12 prosvjednika mlađih od 18 godina, potvrdio je glasnogovornik HRANA-e za CNN. HRANA je u svom najnovijem izvješću također izvijestila o najmanje 18.137 uhićenja od kraja prosinca. Novi broj označava još jedan značajan porast procijenjenog broja smrtnih slučajeva HRANA-e, u odnosu na najmanje 1850 u utorak. Iran također ulazi u šesti dan bez internetske veze.

Iranski veleposlanik pri Ujedinjenim narodima optužio je Donalda Trumpa za kršenje međunarodnog prava nakon što je na Truth Socialu objavio poruku u kojoj potiče Irance da nastave prosvjedovati i da "preuzmu svoje institucije". Amir Saeid Iravani, pisao je glavnom tajniku i Vijeću sigurnosti, pozivajući ih da osude Sjedinjene Države i Izrael zbog, kako je nazvao, poticanja nasilja i miješanja u unutarnje poslove Irana.

"Ova nepromišljena izjava eksplicitno potiče političku destabilizaciju, potiče i poziva na nasilje te prijeti suverenitetu, teritorijalnom integritetu i nacionalnoj sigurnosti Islamske Republike Iran", rekao je Iravani u pismu upućenom glavnom tajniku UN-a Antoniju Guterresu i predsjedniku Vijeća sigurnosti Abukaru Dahiru Osmanu. Iravani je pozvao države članice UN-a i Vijeće sigurnosti da osude "sve oblike poticanja na nasilje, prijetnje upotrebom sile i miješanje Sjedinjenih Država u unutarnje poslove Irana" te da pozovu SAD i Izrael da "odmah prestanu s destabilizirajućim politikama i praksama". SAD i Izrael, rekao je Iravani, "snose izravnu i nepobitnu pravnu odgovornost za rezultirajući gubitak nevinih civilnih života, posebno među mladima".

7:07 - Iran je u utorak optužio američkog predsjednika Donalda Trumpa da potiče političku nestabilnost i nasilje te da ugrožava suverenitet, teritorijalni integritet i nacionalnu sigurnost zemlje, napisao je iranski veleposlanik pri UN‐u Amir Saeid Iravani u pismu Vijeću sigurnosti UN‐a. "Sjedinjene Države i izraelski režim snose izravnu i nepobitnu pravnu odgovornost za gubitak nedužnih civilnih života, posebno među mladima", napisao je Iravani u pismu, koje je također poslano i glavnom tajniku UN‐a Antoniju Guterresu. Pismo je napisao kao odgovor na Trumpovu objavu na društvenim mrežama ranije u utorak.

Naime, Trump je pozvao Irance da nastave prosvjedovati i, ne navodeći pojedinosti, rekao da "pomoć stiže", dok vlasti intenziviraju obračun s najvećim prosvjedima u proteklih nekoliko godina. "Iranski domoljubi, NASTAVITE PROSVJEDOVATI - PREUZMITE VAŠE INSTITUCIJE!!!... POMOĆ STIŽE", napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social. Dodao je da je otkazao sastanke s iranskim dužnosnicima dok se ne zaustavi "besmisleno ubijanje" prosvjednika.