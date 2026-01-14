Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 154
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
#GRENLAND
#NAPAD NA VENEZUELU
ZOI 2026.
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ZAOŠTRAVA RETORIKU

Trump ponovno zaprijetio: Bit će bolje za NATO ako Amerika ima Grenland, ne odustajemo

Foto: Reuters/AI
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
14.01.2026.
u 15:17

Danska je povećala vojnu prisutnost na Grenlandu, naglašavajući da se radi o rutinskim sigurnosnim mjerama i pojačanim aktivnostima na Arktiku

Američki predsjednik Donald Trump ponovno je zaoštrio retoriku oko Grenlanda, poručivši da je isključivo američka kontrola nad tim teritorijem prihvatljivo rješenje za sigurnosne interese Sjedinjenih Američkih Država. Trump tvrdi da bi takav potez znatno ojačao NATO i spriječio širenje ruskog ili kineskog utjecaja na Arktiku.

Njegove izjave dolaze u osjetljivom diplomatskom trenutku, paralelno sa sastancima američkih i danskih dužnosnika, ali i čvrstim protivljenjem grenlandskih vlasti, koje naglašavaju da Grenland ne želi biti dio SAD-a te da ostaje unutar Kraljevine Danske. Trump, međutim, takve stavove odbacuje, poručujući da su strateški i vojni interesi SAD-a važniji te da bez američke moći NATO ne bi mogao učinkovito funkcionirati kao savez odvraćanja.

Europski čelnici reagirali su oštro, piše CNN. Francuski predsjednik Emmanuel Macron upozorio je da bi svaki pokušaj narušavanja suvereniteta Danske imao ozbiljne i dosad nezabilježene posljedice, dok je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen istaknula da odluka o budućnosti Grenlanda pripada isključivo njegovim stanovnicima i Danskoj. Istodobno, Danska je povećala vojnu prisutnost na Grenlandu, naglašavajući da se radi o rutinskim sigurnosnim mjerama i pojačanim aktivnostima na Arktiku. Trump je, pak, dao do znanja da ne isključuje nijednu opciju, poručivši da će Sjedinjene Američke Države „na ovaj ili onaj način“ ostvariti svoj cilj.
Gomilaju vojnike, grade hangare, stižu oklopnjaci zbog straha od invazije: 'Borit ćemo se s onim što imamo'
Ključne riječi
Europa NATO Grenland SAD Donald Trump

Komentara 5

Pogledaj Sve
Avatar moreplovac
moreplovac
15:37 14.01.2026.

Junačina. Udara na šaku ljudi na pustom otoku.

Avatar pikota
pikota
15:23 14.01.2026.

A jesi pitao ostale članice Nato?

Avatar links
links
15:23 14.01.2026.

Bilo bi super da ovo dovede do raspada NATO-a, da Europa oformi svoju vojnu silu, da nismo slugani i podrešpaši Amerike i njezinih ciljeva. Iako, kada vidim ovo vodstvo EU ... zlo mi dodje

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Ukrajina: Nuklearna elektrana Zaporižja
Video sadržaj
VELIKO KRŠENJE MEĐUNARODNOG HUMANITARNOG PRAVA

VIDEO Snimke iz zraka: Ruska vojska gomila opremu pored nuklearne elektrane Zaporižje

Vološin tvrdi da postoje dokazi kako su ruske snage s tog područja izvodile i višecijevne raketne napade na Zaporižju. Također je za ukrajinske medije izjavio da se s područja elektrane redovito lansiraju dronovi prema dijelovima Ukrajine koji nisu pod ruskom okupacijom, pri čemu su objavljene i fotografije na kojima je označena vojna oprema unutar kompleksa

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!