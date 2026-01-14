Trump ponovno zaprijetio: Bit će bolje za NATO ako Amerika ima Grenland, ne odustajemo

Američki predsjednik Donald Trump ponovno je zaoštrio retoriku oko Grenlanda, poručivši da je isključivo američka kontrola nad tim teritorijem prihvatljivo rješenje za sigurnosne interese Sjedinjenih Američkih Država. Trump tvrdi da bi takav potez znatno ojačao NATO i spriječio širenje ruskog ili kineskog utjecaja na Arktiku.

Njegove izjave dolaze u osjetljivom diplomatskom trenutku, paralelno sa sastancima američkih i danskih dužnosnika, ali i čvrstim protivljenjem grenlandskih vlasti, koje naglašavaju da Grenland ne želi biti dio SAD-a te da ostaje unutar Kraljevine Danske. Trump, međutim, takve stavove odbacuje, poručujući da su strateški i vojni interesi SAD-a važniji te da bez američke moći NATO ne bi mogao učinkovito funkcionirati kao savez odvraćanja.

Europski čelnici reagirali su oštro, piše CNN. Francuski predsjednik Emmanuel Macron upozorio je da bi svaki pokušaj narušavanja suvereniteta Danske imao ozbiljne i dosad nezabilježene posljedice, dok je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen istaknula da odluka o budućnosti Grenlanda pripada isključivo njegovim stanovnicima i Danskoj. Istodobno, Danska je povećala vojnu prisutnost na Grenlandu, naglašavajući da se radi o rutinskim sigurnosnim mjerama i pojačanim aktivnostima na Arktiku. Trump je, pak, dao do znanja da ne isključuje nijednu opciju, poručivši da će Sjedinjene Američke Države „na ovaj ili onaj način“ ostvariti svoj cilj.