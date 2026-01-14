Putinova 'omladinska vojska' sprema se za napade na Zapad? 'Ovaj opseg mobilizacije izaziva zabrinutost'

Rusija sustavno obučava milijune mladih ljudi u sabotažnim operacijama kako bi ojačala svoj hibridni rat protiv Europe i Zapada, otkriva novo izvješće britanskog think tanka Royal United Services Institute (RUSI). Hibridno ratovanje – mješavina sabotaža, kibernetičkih napada i širenja dezinformacija – postalo je ključno oruđe Moskve u eskalirajućem neprijateljstvu prema Zapadu. Prema izvješću, prokremljske organizacije poput vladine omladinske vojne grupe Yunarmiya obučavaju mlade regrute, a sabotaže se otvoreno predstavljaju "kao dio priprema za sukob s NATO-om". Analiza procjenjuje da bi 10 do 20 posto mladih Rusa moglo biti uključeno u organizirane, državno sponzorirane aktivnosti. "Ovaj opseg mobilizacije izaziva zabrinutost zbog buduće dostupnosti drastično spremnijih i manje rizičnih izvršitelja", upozoravaju autori izvješća. Jedan sudionik obuke rekao je istraživačima da im je sabotaža prikazana upravo u kontekstu sukoba s NATO-om. Europa i Velika Britanija bilježe eksplozivan porast ruskih neprijateljskih aktivnosti od invazije na Ukrajinu 2022, piše Telegraph.

Yunarmiya (Nacionalni pokret mladih vojnih kadeta) je omladinska organizacija koju podržava, financira i vodi ruska vlada putem svog Ministarstva obrane, s misijom pružanja vojnog i patriotskog obrazovanja mladima u Rusiji i okupiranim ukrajinskim teritorijima. Formalno je osnovana predsjedničkim dekretom Vladimira Putina u listopadu 2015., na zahtjev ministra obrane Sergeja Šojgua. Često se opisuje kao hibrid izviđača i programa obuke pričuvnih časnika, kao i moderna verzija omladinskih pokreta iz sovjetskog doba poput Komsomola i Mladih pionira. Ciljevi organizacije uključuju usađivanje vrijednosti patriotizma, nacionalne službe, nacionalne i vojne povijesti te sjećanja na prošle vojne operacije. Njene aktivnosti uključuju vojno-domoljubne igre, sastavljanje oružja, gađanje, natjecanja u fizičkoj izdržljivosti i sudjelovanje u vojnim paradama. Krajem 2024. godine pokret je tvrdio da ima 1,3 milijuna članova, s podružnicama u svih 85 ruskih teritorija i nekoliko drugih zemalja. Članovi se obično pridružuju u dobi između 8 i 18 godina.

Broj sabotažnih napada ruskih obavještajnih službi na članice NATO-a utrostručio se u 2024. godini, također je objavljeno u izvješću. Podsjetimo, Rusija koristi šifrirane aplikacije za razmjenu poruka poput Telegrama i kriptovalute za regrutiranje jeftinih "agenata" koji izvode sabotaže diljem Europe, navodi se u novom izvješću uglednog britanskog think tanka Royal United Services Institute (RUSI). Prema izvješću, Kremlj posebno cilja ukrajinske izbjeglice u financijskim poteškoćama, koji često nisu ni svjesni da rade za ruske interese. Cilj je potkopati javnu podršku Ukrajini u ključnom trenutku rata.

Ruske operacije uključuju podmetanje požara, napade na civilnu infrastrukturu, vandalizam i druge niske razine sabotaža s namjerom da izazovu "strah i zbunjenost" u zapadnim društvima te testiraju slabosti u obrani ključne infrastrukture. Broj takvih incidenata u Europi utrostručio se između 2023. i 2024. godine, a sabotaža ostaje ključno oruđe ruskog hibridnog ratovanja. "Metode regrutiranja i zadavanja zadataka sabotera prešle su s oslanjanja na obučene obavještajce iz ere hladnog rata na model udaljenih, honorarnih i visoko poricanih operacija – to je 'era gig-ekonomije' ruskih sabotaža", ističe RUSI. Regruti se uglavnom kontaktiraju preko Telegrama ili sličnih aplikacija, a plaćaju im se mali iznosi, često u kriptovalutama. Za jednostavne akcije poput pisanja grafita nudi se tek nekoliko dolara, dok teža djela mogu donijeti do 10.000 dolara. U nekim slučajevima saboteri nisu ni plaćeni, što pokazuje njihovu laku dostupnost. Ukrajinski izbjeglice primaju znatno manje od regruta iz zapadne Europe.

"Ne samo da raste učestalost, već se povećava i opseg potencijalnih napada", ističe Tom Keatinge, koautor izvješća. On upozorava da je dio problema nedovoljan prioritet obavještajnih agencija u praćenju financiranja ovih operacija. Nova šefica britanske obavještajne službe MI6 Blaise Metreweli u svom prvom govoru upozorila je na ruske hibridne operacije: "Rusija nas testira u sivoj zoni, taktikama tik ispod praga rata." Spomenula je kibernetičke napade na infrastrukturu, podmetanje požara, agresivne aktivnosti u britanskim vodama i propagandu koja iskorištava društvene pukotine.