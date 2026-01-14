VIDEO Pogledajte ovo vozilo uočeno u Dalmaciji, prolaznici u čudu: 'Smrtonosno oružje'

Stanovnici i prolaznici Stobreča ovih su dana svjedočili nesvakidašnjem prizoru koji je u vrlo kratkom roku postao hit na društvenim mrežama. Usred uobičajenog dalmatinskog svakodnevnog prometa, ulicama se provozao automobil koji je izgledao kao da je ispao ravno iz filmske scene, crno-bijeli policijski sedan s natpisom 'To serve and protect', dok se iz vozila čuje strana glazba.

Video je objavila popularna stranica Prometne zgode i nezgode, poznata po prikupljanju i dijeljenju neobičnih, smiješnih i pomalo nadrealnih situacija s hrvatskih cesta. Uz snimku su kratko i efektno napisali: „Nije u USA, običan dan u Stobreču.” Za brojne gledatelje, prizor je odmah probudio sjećanja na legendarni film The Blues Brothers i njegov kultni automobil, Bluesmobile. Riječ je o Dodge Monacu iz 1974. godine, automobilu koji je u filmu imao gotovo jednako važnu ulogu kao i sami glavni likovi.

Bluesmobile je u filmu opisan kao rashodovani policijski automobil iz Mount Prospecta, koji Elwood Blues kupuje na aukciji nakon što je prethodni automobil zamijenio, doslovno, za mikrofon. Vozilo je opremljeno snažnim 440 Magnum motorom i takozvanim squad car paketom, posebno namijenjenim policijskim verzijama tog modela. Automobil nosi i prepoznatljivu registarsku oznaku BDR 529, posvetu kanadskom moto-klubu Black Diamond Riders. U filmu automobil izvodi fizički nemoguće manevre, preskače otvoreni most, okreće se u zraku i nakratko doslovno “leti”. Jedini kvar koji nikada nije mogao preživjeti bio je, upaljač za cigarete.

Komentari ispod videa brzo su se pretvorili u mali festival pop-kulturnih referenci i lokalnog humora. Neki su se pitali je li riječ o snimanju novog nastavka “Smrtonosnog oružja”, drugi su nagađali da se radi o pripremama za maškare ili karnevalsku povorku, dok su treći jednostavno zaključili: „Nije loše, svira Moby.” Posebno zanimljiva bila je usporedba s legendarnom videoigrom Driver, u kojoj igrač u uvodnoj misiji bježi od policije u automobilu vrlo sličnom ovom, crno-bijelom policijskom sedanu iz 70-ih, dok juri za žutim vozilom kroz gradske ulice.