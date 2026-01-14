Srpska pjevačica nastupila na večeri SNV-a u Zagrebu, stigla im kaznena prijava: 'Ja sam ta koja bi trebala tužiti'

Srpska estradna pjevačica Snežana Đurišić nastupila je na novogodišnjoj Srpskoj večeri u Zagrebu koju tradicionalno organizira Srpsko narodno vijeće, a njezina izvedba pjesme Vidovdan izazvala je niz reakcija. Pjesma, koju u originalu izvodi Gordana Lazarević, spominje bitku za Kosovo. Uz to, Đurišić se našla i u kaznenoj prijavi protiv Srpskog narodnog vijeća koju je podnio vijećnik Vukovarsko-srijemske županije, Nikola Kajkić, navodi RTL Danas.

"Tijekom te večeri izvođači iz Srbije i glazbenici iz Srbije su izvodili razne pjesme koje imaju elemente i obilježja prekršaja i kaznenog djela u djelu poticanja na mržnju i podjelu po nacionalnoj i vjerskoj osnovi", kazao je. O svemu se oglasila i pjevačica: "Ja sam došla na poziv i pjevala sam svoje pjesme i bila sam lijepo primljena."

Na upit RTL-a je li je pozvao SNV, odgovorila je "Naravno, kako vas nije sram ovime se baviti, nemojte me više zvati." Uz to, uputila je poruku Kajakiću: "Ja sam ta koja bi trebala tužiti zbog ružnih riječi koje su mi upućene zato što sam pjevala svoje pjesme koje nikoga ne vrijeđaju. A taj koji sebe naziva braniteljem, neka sebe brani i očisti svoju dušu od mržnje prema narodu koji mrzi."

SNV je u reakciji naveo kako je u pitanju privatna tužba koja je "irelevantna". Srpska večer djelomično se financira državnim novcem, a koncert je održan u Kongresnoj dvorani Zagrebačkog velesajma. Gradonačelnik Tomislav Tomašević navodi da ga nitko nije obavijestio o događaju. "Doista ne znam detalje tog događaja, da li se radi u prostoru koju je u zakupu firme privatne koja je Globus, mislim za takve stvari ne bavi se Velesajam svim tim prostorima."

Veleposlanik Kosova u Hrvatskoj, Martin Berishaj, reagirao je za RTL Danas na stihove "Vidovdana" na srpskom slavlju u Zagrebu. Naime, kaže da Kosovo i Hrvatska imaju odlične bilateralne odnose koje ne mogu narušiti sporni događaji tijekom vikenda. "Irelevantno je komentirati pjesmu koja se pjevala u zatvorenom prostoru pred društvom za koje se zna kakve ideje imaju o Kosovu", istaknuo je.