Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 33
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
#GRENLAND
#NAPAD NA VENEZUELU
ZOI 2026.
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ZBOG GLAZBENOG REPERTOARA

Srpska pjevačica nastupila na večeri SNV-a u Zagrebu, stigla im kaznena prijava: 'Ja sam ta koja bi trebala tužiti'

Beograd: Aca Lukas i Snežana Đurišić održali koncert za susjede na terasi hotela Amsterdam
Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
14.01.2026.
u 08:43

SNV je u reakciji naveo kako je u pitanju privatna tužba koja je "irelevantna"

Srpska estradna pjevačica Snežana Đurišić nastupila je na novogodišnjoj Srpskoj večeri u Zagrebu koju tradicionalno organizira Srpsko narodno vijeće, a njezina izvedba pjesme Vidovdan izazvala je niz reakcija. Pjesma, koju u originalu izvodi Gordana Lazarević, spominje bitku za Kosovo. Uz to, Đurišić se našla i u kaznenoj prijavi protiv Srpskog narodnog vijeća koju je podnio vijećnik Vukovarsko-srijemske županije, Nikola Kajkić, navodi RTL Danas.

"Tijekom te večeri izvođači iz Srbije i glazbenici iz Srbije su izvodili razne pjesme koje imaju elemente i obilježja prekršaja i kaznenog djela u djelu poticanja na mržnju i podjelu po nacionalnoj i vjerskoj osnovi", kazao je. O svemu se oglasila i pjevačica: "Ja sam došla na poziv i pjevala sam svoje pjesme i bila sam lijepo primljena."

Na upit RTL-a je li je pozvao SNV, odgovorila je "Naravno, kako vas nije sram ovime se baviti, nemojte me više zvati." Uz to, uputila je poruku Kajakiću: "Ja sam ta koja bi trebala tužiti zbog ružnih riječi koje su mi upućene zato što sam pjevala svoje pjesme koje nikoga ne vrijeđaju. A taj koji sebe naziva braniteljem, neka sebe brani i očisti svoju dušu od mržnje prema narodu koji mrzi."

SNV je u reakciji naveo kako je u pitanju privatna tužba koja je "irelevantna". Srpska večer djelomično se financira državnim novcem, a koncert je održan u Kongresnoj dvorani Zagrebačkog velesajma. Gradonačelnik Tomislav Tomašević navodi da ga nitko nije obavijestio o događaju. "Doista ne znam detalje tog događaja, da li se radi u prostoru koju je u zakupu firme privatne koja je Globus, mislim za takve stvari ne bavi se Velesajam svim tim prostorima." 

Veleposlanik Kosova u Hrvatskoj, Martin Berishaj, reagirao je za RTL Danas na stihove "Vidovdana" na srpskom slavlju u Zagrebu. Naime, kaže da Kosovo i Hrvatska imaju odlične bilateralne odnose koje ne mogu narušiti sporni događaji tijekom vikenda. "Irelevantno je komentirati pjesmu koja se pjevala u zatvorenom prostoru pred društvom za koje se zna kakve ideje imaju o Kosovu", istaknuo je.
Vučić pobjesnio na Europljane: 'Sjeli mrzitelji Srbije i dogovorili se... Mi ih nismo zvali'
Ključne riječi
Kosovo srpsko narodno vijeće SNV Nikola Kajkić Snežana Đurišić

Komentara 3

Pogledaj Sve
Avatar papigagolog
papigagolog
09:02 14.01.2026.

Divno je bilo na koncertu.

LU
Lukeruk
08:52 14.01.2026.

Prolazil sam sad pokraj velesajma, još sve smrdi po opancima. Sramota.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!