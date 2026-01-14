Naši Portali
Ivica Beti
Autor
Ivica Beti

Vikend-savjetovanje o socijalnim naknadama – sramotno

14.01.2026. u 14:29

Skraćivanje uobičajenog roka predlagač je obrazložio željom da se što prije omogući isplata naknada u uvećanom iznosu

Ministarstvo s najdužim imenom provelo je možda i najkraće javno savjetovanje otkako taj način komunikacije s javnošću postoji. Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić procijenio je da je jedan vikend dovoljan da svi zainteresirani pročitaju prijedloge odluke o osnovicama za izračun iznosa zajamčene minimalne naknade za 2026., naknade za rad udomitelja i opskrbnina i drugih naknada u sustavu socijalne skrbi, te da iznesu primjedbe, prijedloge, kritike... Možda se upravo kritika ministar i uplašio kad je za raspravu o odlukama kojima se razna socijalna prava povećavaju za otprilike šest posto namijenio praktički samo dva dana, od 9. do 11. siječnja. Ili je, tko bi ga znao, računao da će zbog snijega i leda ionako građani sjediti doma i imati dovoljno vremena za proći kroz tih nekoliko stavaka, brojki i grafikona. Uostalom, bio je i vikend, kad se ima viška vremena.

Ključne riječi
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike naknade javno savjetovanje Marin Piletić

