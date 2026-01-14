Prepoznajete li domaćeg glazbenika na ovim fotkama? Evo kako je izgubio 25 kg i potpuno promijenio život

Pjevač Marko Pecotić Peco prije nekoliko godina impresionirao je javnost svojom izvanrednom transformacijom koja je utjecala ne samo na njegov fizički izgled, već i na cjelokupan životni stil.
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Suočen s težinom koja je prelazila 110 kilograma, Peco je donio odluku o radikalnim promjenama.
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Nakon dugogodišnje borbe s prekomjernom težinom, 2018. godine je preoblikovao svoje prehrambene navike i prihvatio zdraviji životni put.
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Kombinirajući liposukcijsku dijetu, redovito vježbanje i potpuno izbacivanje alkohola i duhana, pjevač je uspio smršavjeti preko 25 kilograma. Peco je ranije otkrio da je dan započinjao s nekoliko krafni, burekom ili pizzetama, dok su večeri bile rezervirane za gemišt i 'jack colu'.
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Ipak, ključni trenutak u njegovom životu bila je smrt pjevača Vinka Coce, što ga je potaknulo da ozbiljno preispita vlastiti životni stil. Iako put nije bio jednostavan, Peco je odlučio i dalje održavati svoju kilažu pod kontrolom trčanjem.
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Unatoč početnom nedostatku potpore okoline, promjena stava prema životu i odvikavanje od alkohola otvorili su mu oči prema mnogim stvarima.
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
"Kad nema ni jedne pive, ni jednog 'jacka', jasnije vidiš stvari u životu, ljude koji su iskorištavali tvoju dobrotu, ali i one koje si nezasluženo stavljao u drugi plan. Ljudi su proračunati, i naučili su me pameti. Svaku školu sam teško platio, ali da nisam, ne bih bio to što jesam. Ne bih danas bio zaista sretan", Pecotić je tada izjavio.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
