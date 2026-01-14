Prepoznajete li domaćeg glazbenika na ovim fotkama? Evo kako je izgubio 25 kg i potpuno promijenio život

Kombinirajući liposukcijsku dijetu, redovito vježbanje i potpuno izbacivanje alkohola i duhana, pjevač je uspio smršavjeti preko 25 kilograma. Peco je ranije otkrio da je dan započinjao s nekoliko krafni, burekom ili pizzetama, dok su večeri bile rezervirane za gemišt i 'jack colu'.
Ipak, ključni trenutak u njegovom životu bila je smrt pjevača Vinka Coce, što ga je potaknulo da ozbiljno preispita vlastiti životni stil. Iako put nije bio jednostavan, Peco je odlučio i dalje održavati svoju kilažu pod kontrolom trčanjem.
"Kad nema ni jedne pive, ni jednog 'jacka', jasnije vidiš stvari u životu, ljude koji su iskorištavali tvoju dobrotu, ali i one koje si nezasluženo stavljao u drugi plan. Ljudi su proračunati, i naučili su me pameti. Svaku školu sam teško platio, ali da nisam, ne bih bio to što jesam. Ne bih danas bio zaista sretan", Pecotić je tada izjavio.