Fatalna Miki i njezin dečko zbog kojeg je završila u zatvoru konačno oči u oči: 'Robert mi je uništio život'

Pred Regionalnim sudom u Stuttgartu započelo je suđenje 32-godišnjem Robertu S., optuženom da je isplanirao krađu 1,25 milijuna eura u gotovini koju je u listopadu 2022. počinila njegova bivša djevojka Mirnesa S. iz BiH, poznata i pod nadimkom Miki. Središnje pitanje suđenja je: tko od njih dvoje laže? Prema optužnici, Robert S. navodno je nagovorio Mirnesu S., tada zaposlenu u tvrtki za prijevoz novca, da ukrade ogroman iznos kako bi zajedno živjeli luksuzno. Nakon krađe par je pobjegao u Srbiju, gdje joj je Robert dao 20.000 eura od plijena. Mirnesa je kasnije tvrdila da je preostali novac skriven na sigurnom mjestu, ali je Robert promijenio ponašanje, prijetio joj, pa je ona pobjegla i dobrovoljno se predala na aerodromu u Stuttgartu u siječnju 2023. Osuđena je i odslužila kaznu, a sada svjedoči protiv Roberta.

Robert S. sve poriče tvrdi da s Mirnesom nikada nije bio u romantičnoj vezi, da nije planirao krađu i da je njezina cijela priča izmišljena. Optužio je Mirnesu S. da je lagala. "Ona je dobra glumica, sami ćete vidjeti. Ja sam bio samo vozač", dodao je.

Živio je ugodno gotovo tri godine od krađe, dok lokacija većine ukradenog novca još uvijek nije poznata.

U sudnici je prikazan intervju Mirnese koji je dala novinaru iz BiH, u kojem ona priznaje da je živjela od ukradenog novca, ali ne otkriva gdje je. Dio izjava označila je lažnima, objašnjavajući da je intervju bio "dogovoreni show". Prije suđenja rekla je za RTL da joj "nije dobro uopće" jer "sve se vraća", da joj je Robert "uništio život" i da prema njemu osjeća "pravu mržnju". Tvrdi da ga je upoznala samo dva tjedna prije krađe, brzo se zaljubila, a on joj je odmah predložio krađu za bolji život. Suđenje se nastavlja s još dva zakazana ročišta. Slučaj je privukao međunarodnu pažnju zbog fotografije Mirnese koja je obišla svijet, a sada sud mora razriješiti sukobljene iskaze i utvrditi istinu između dvije potpuno suprotne verzije događaja, javlja RTL.

Podsjetimo, Mirnesa je osuđena na tri godine zatvora. Zaa njom je bila raspisana tjeralica i ponuđena nagrada od 37.500 eura. Njemačke je vlasti preko svog odvjetnika obavijestila da se želi predati nakon čega su je istražitelji i savezna policija, koji su za njom tragali nekoliko mjeseci, uhitili u zračnoj luci u Stuttgartu.