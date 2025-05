Trump: Mislim da će se nešto dogoditi. A ako se ne dogodi, ja se jednostavno povlačim

Američki predsjednik Donald Trump, u odvojenim izjavama, rekao je novinarima nakon telefonskog razgovora s ruskim predsjednikom Putinom kako vjeruje ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, da neće sankcionirati Rusiju, ali ponovio je još jednom i da će odustati od mirovnih napora za Ukrajinu ako se ne postigne napredak.

Trump i Putin su 19. svibnja održali telefonski razgovor dok Ukrajina i njezini saveznici intenziviraju napore za okončanje rata u Rusiji. Putin nije pristao na potpuno primirje u svom telefonskom razgovoru s Trumpom, unatoč pozivima raznih svjetskih čelnika da to učini. Na pitanje novinara vjeruje li da Putin želi mir u Ukrajini , Trump je odgovorio: "Da."

Na pitanje novinara vjeruje li Putinu, Trump je ponovno odgovorio: "Da." „Mislim da je postignut određeni napredak, situacija je tamo užasna. 5000 mladih ljudi se ubija svaki tjedan“, rekao je Trump ispred Bijele kuće. Trump je istaknuo da SAD ostaje u kontaktu s Europom dok su u tijeku napori za okončanje ruskog rata protiv Ukrajine.

„Također smo razgovarali s čelnicima većine europskih zemalja i pokušavali smo sve to riješiti“, rekao je. Trump neće nametnuti daljnje sankcije protiv Rusije "jer postoji šansa" za napredak prema primirju, rekao je novinarima u Ovalnom uredu. „Jer mislim da postoji šansa da se nešto napravi, a ako to učinite, mogli biste stvari učiniti puno gorima“, rekao je Trump , prema CNN-u. „Ali moglo bi doći vrijeme kada će se to dogoditi“, dodao je.

Trumpovi komentari proturječe izjavama glasnogovornika njemačke vlade Stefana Corneliusa koji je 19. svibnja rekao da se novopredložene sankcije EU također koordiniraju s američkom vladom. Dva izvora upoznata s Trumpovim pozivom europskim čelnicima nakon razgovora s Putinom rekla su za Financial Times da Trump nije dao nikakva obećanja o budućim američkim sankcijama protiv Rusije. Trump je novinarima ponovio da će odustati od napora za okončanje ruskog rata protiv Ukrajine ako se ne postigne napredak.

„Kažem vam, veliki egoi su u pitanju, ali mislim da će se nešto dogoditi. A ako se ne dogodi, ja se jednostavno povlačim, a oni će morati nastaviti“, rekao je Trump u Ovalnom uredu. Američki predsjednik ponovio je ranije izjave da vjeruje da Putin želi okončati ruski rat protiv Ukrajine.

„Rekao sam: 'Kada ćemo završiti ovo krvoproliće?' To je krvoproliće i vjerujem da ga on želi završiti“, rekao je Trump, misleći na svoj razgovor s Putinom 19. svibnja. Nakon poziva, američki predsjednik je na Truth Socialu rekao da će Rusija i Ukrajina "odmah započeti" pregovore o prekidu vatre i okončanju rata. „Uvjeti za to bit će dogovoreni između dvije strane, jer je to moguće samo zato što znaju detalje pregovora o kojima nitko drugi ne bi znao“, napisao je Trump .

No, umjesto prekida vatre , Putin je inzistirao na pregovorima o "memorandumu o potencijalnom budućem mirovnom sporazumu", rekao je ruski čelnik nakon dvosatnog poziva s Trumpom 19. svibnja. Putin je, nakon razgovora, rekao da je Trump "izrazio svoj stav o prekidu neprijateljstava, primirju ", ali ruski predsjednik je inzistirao da "najučinkovitiji putevi prema miru" tek trebaju biti određeni.

„Dogovorio sam se s predsjednikom SAD-a da će Rusija predložiti i spremna je surađivati s ukrajinskom stranom na memorandumu o mogućem budućem mirovnom sporazumu“, rekao je Putin novinarima nakon poziva. "Moglo bi definirati niz stajališta, na primjer, načela rješavanja, vrijeme mogućeg mirovnog sporazuma i tako dalje, uključujući mogući prekid vatre na određeno vrijeme ako se postignu relevantni sporazumi."

Ruski stav u pregovorima ostaje nepromijenjen i zahtijeva "uklanjanje temeljnih uzroka" rata, dodao je Putin. Glasnogovornik Kremlja Dimitrij Peskov rekao je nakon telefonskog poziva da "nema vremenskog okvira" za pripremu memoranduma, izvijestio je ruski državni medij TASS . "Jasno je da svi to žele učiniti što je brže moguće, ali naravno, vrag je u detaljima", dodao je Peskov.

Predsjednik Volodimir Zelenski više je puta pozvao na 30-dnevni prekid vatre , rekavši da Ukrajina inzistira na "trenutnom, potpunom i bezuvjetnom prekidu vatre". Zelenski je jučer odbio zahtjev Vladimira Putina za povlačenjem ukrajinskih trupa iz četiri djelomično okupirane regije, nakon što je ruski predsjednik održao telefonski razgovor s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom i ponovno nije uspio dogovoriti potpuno primirje. Prije toga Trump je razgovarao sa Zelenskim kojeg je nazvao i nakon razgovora s Putinom.

„To je naša zemlja, nećemo povući naše trupe s našeg teritorija... to znači da ne žele mir... ako zahtijevaju ono na što znaju da nećemo pristati“, rekao je Zelenski na konferenciji za novinare kojoj je prisustvovao Kyiv Independent. Prema Zelenskijevim riječima, tijekom telefonskog razgovora s američkim predsjednikom zalagao se za prekid vatre, mogućnost izražavanja mišljenja o memorandumu i za to da se odluke u vezi s Ukrajinom ne donose bez sudjelovanja Ukrajine.

Zelenski je također rekao da će postojati "snažan paket sankcija EU", iako nije rekao kada će biti uveden. Dodao je da Ukrajina očekuje da "kada smatraju prikladnim, SAD uvede sankcije ruskim bankama i energetskom sektoru". „Ovo bi bio važan, snažan mehanizam“, dodao je.

Drugi razgovor između Zelenskog i Trumpa trajao je više od sat vremena, a u njemu su sudjelovali talijanska premijerka Giorgia Meloni, francuski predsjednik Emmanuel Macron, finski predsjednik Alexander Stubb, njemački kancelar Friedrich Merz, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa. Zelenski je također rekao da Kijev istražuje mogućnost sastanka s delegacijama iz Ukrajine, Rusije, SAD-a i EU u Turskoj, Vatikanu ili Švicarskoj.