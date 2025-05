Tko zapravo vuče konce? Jedan detalj kod Trumpa nakon razgovora s Putinom otkrio je istinu

Obavljen je i telefonski razgovor koji je je čekao cijeli svijet. Dva sata je američki predsjednik Donald Trump razgoovarao s ruskim vođom Vladimirom Putinom. Trump je nakon razgovora novinarima rekao da postoji crvena linija kada će prestati vršiti pritisak na Moskvu i Kijev za mir, ali nije želio otkriti o čemu je točno riječ. U objavi na Truth Social, objavljenoj ubrzo nakon poziva, Trump je rekao da će Rusija i Ukrajina "odmah započeti pregovore o prekidu vatre i, što je još važnije, okončanju rata". Američki predsjednik odvojeno je razgovarao s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i raznim europskim čelnicima. Kijev razmatra mogućnost sastanka "visokopozicioniranih" timova iz Ukrajine, SAD-a, Rusije i nekih europskih zemalja, rekao je Zelenski, opisujući razgovore u ponedjeljak kao "pozitivne". Europski čelnici i Ukrajina zahtijevali su da Rusija odmah pristane na prekid vatre, a Trump se usredotočio na to da navede Putina da se obveže na 30-dnevno primirje. Ruski predsjednik se tome opirao, inzistirajući da se prvo ispune uvjeti. Poziv Trumpa i Putina uslijedio je u trenutku kada Rusija nastavlja napadati Ukrajinu. Moskva je u ponedjeljak tvrdila da su njezine snage zauzele dva sela u Ukrajini, prema državnoj novinskoj agenciji RIA.

Trump je tijekom dvosatnog telefonskog razgovora s Putinom , čini se, ponudio Rusiji "trgovinu velikih razmjera" ako okonča rat s Ukrajinom, javlja Telegraph. Trump je do sada smatrao da ruski predsjednik ne reagira na njegove pozive za mirovni sporazum , a njegovi dužnosnici signalizirali su sve veću frustraciju zbog nepopustljivosti Moskve. Nakon poziva u ponedjeljak Putin i ruski dužnosnici bili su oprezniji u svojim procjenama od Trumpa. "Dogovorili smo se s predsjednikom Sjedinjenih Država da će Rusija predložiti i spremna je surađivati ​​s ukrajinskom stranom na memorandumu o mogućem budućem mirovnom sporazumu", kazao je Putin. Jedan njegov pomoćnik kasnije je rekao da dvojica čelnika nisu razgovarala o vremenskom okviru za prekid vatre u Ukrajini, ali su razgovarali o razmjeni devet Rusa za devet Amerikanaca u zamjeni zarobljenika kako bi se poboljšali odnosi između Moskve i Washingtona. Trump je rekao da je obavijestio Ursulu von der Leyen, predsjednicu Europske komisije, kao i čelnike Francuske, Italije, Njemačke i Finske da će "pregovori između Rusije i Ukrajine započeti odmah".

Prema analizi CNN-a nekoliko trenutaka nakon poziva, Trump je već zvučao kao čovjek koji se povlači iz sukoba. Pet dana ranije bio je grozničavi posrednik, mirotvorac spreman premostiti neprijateljstvo između Putina i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog radi sastanka u Turskoj. Ali nakon poziva s Putinom, jednostavno je rekao da Ukrajina i Rusija moraju razgovarati izravno, Čak je zadatak prepustio Vatikanu, kao mogućem mjestu održavanja razgovora. Sjedinjene Države možda nisu u potpunosti izvan procesa, ali govore kao da žele da ih netko drugi vodi.

Većim dijelom tri godine rata, ruski državni mediji drže predavanja svojoj publici da nisu samo u sukobu s Ukrajinom, već i s cijelim NATO-om, uključujući Sjedinjene Države. Trumpovo predsjedništvo stvorilo je mali prozor u kojem bi Kremlj mogao pregovorima izboriti bolju poziciju ili čak ublažiti bol nekih zapadnih sankcija. Ali to ne mijenja središnji izračun ili poruku Kremlja: ovo je egzistencijalni rat, o ponovnom uspostavljanju njihove premoći u bliskom inozemstvu. Toliko je boli i gubitaka naneseno ruskom narodu kroz ogromne ratne žrtve da bi postizanje osrednjih do loših rezultata moglo značajno ograničiti dugovječnost ruskog vodstva. Ovo nije rat koji se može smatrati izgubljenim. Bilo kakvi daljnji koraci koji bi Moskvi nanijeli bol vjerojatno bi značili da je Trump otišao dalje u kažnjavanju Rusije nego što je to učinio njegov prethodnik Joe Biden. To nije geopolitički plan MAGA-e. To bi produbilo američko sudjelovanje u ratu kojem, iskreno, nema kraja na vidiku, sve dok jedna strana ne posustane ili ne dođe do drastične promjene političkog vodstva.

Trump nema što prodati, osim podrške Sjedinjenih Država njihovim tradicionalnim saveznicima. Nema šanse da Putin i Trump mogu i pobijediti i zadržati svoj ugled. Američko vodstvo desetljećima se gradilo oko nečega drugog osim dobrih, malih dogovora. Njegova dobrohotnost prema saveznicima, ogromna meka moć i vojna hegemonija učinili su ga najvećim gospodarstvom na svijetu, s nepobjedivom valutom - što je samo po sebi vrlo dobar i ogroman dogovor. No Trump smatra da je uloga Amerike manja. Ovo bi mogao biti trenutak kada je Trump konačno shvatio Putina kao nekoga tko zapravo ne traži njegovo odobravanje ili odanost te se povukao, stoji u analizi CNN-a.

Independent pak u svojoj analizi razotkriva tko zapravo vuče konce. Bijela kuća se nadala da će poziv pokazati koliki utjecaj američki predsjednik ima u Kremlju. Ali bili su jako razočarani. Umjesto toga, pokazao je da je, opet, Putin taj koji vuče konce, pišu. Trump ne kaže da ruska trgovina ne uključuje iskorištavanje teritorija koje je zauzela i ilegalno pripojila. Ne zahtijeva prekid vatre. Očito nije vršio pritisak na svog prijatelja u Kremlju. "Pregovori između Rusije i Ukrajine započet će odmah. O tome sam obavijestio predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog", rekao je Trump. Volodimir Zelenski pažljivo je glumio Trumpa i nije odbacio njegove očito proruske intervencije, već je razotkrio Kremljev blef nudeći primirje koje Putin neće prihvatiti. Razgovori će vjerojatno započeti u Vatikanu i neće voditi nikamo, dodaje se u analizi. EU i njezini saveznici izvan SAD-a planiraju pooštriti naftne sankcije Rusiji kasnije ovog tjedna, već su povećali vlastite obrambene izdatke i daju Ukrajini veću vojnu pomoć nego Amerika. Znaju da pozivi iz Kremlja ne vrijede ništa, bez obzira koliko Trump uživa u njima.