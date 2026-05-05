Trump krenuo u totalni rat protiv 'izdajnika': Na meti mu je točno ovih osmero ljudi

Osam aktualnih republikanskih državnih senatora suočava se u utorak s predizborima u Indiani nakon što su glasovali protiv plana predsjednika Donalda Trumpa o prekrajanju izbornih jedinica, pri čemu se njih sedmero suočava s izazivačima koje podržava Trump. Ovi predizbori testiraju može li predsjednikova politička mašinerija kazniti zastupnike GOP-a (Republikanske stranke) koji su mu se usprotivili oko ključnog zakonodavnog prioriteta, piše Newsweek.

U prosincu je Senat države Indiane odbio Trumpov zahtjev za izvanrednim prekrajanjem kongresnih izbornih jedinica sredinom desetljeća, kojim se željelo preoteti dva mjesta koja drže demokrati. Dvadeset i jedan republikanac pridružio se desetero demokrata u glasovanju protiv tog plana, što je rijedak Trumpov poraz od strane vlastite stranke. Trump je, međutim, najavio hitnu odmazdu. "Svaki od ovih ljudi trebao bi dobiti izazivača na predizborima", objavio je na Truth Socialu, nazivajući senatore "naivcima" koji rade za demokrate. Posebno je ciljao na predsjednika Senata Rodrica Braya, napisavši da "Rod Bray i njegovi prijatelji neće još dugo biti u politici". Procjenjuje se da su nacionalne grupacije potrošile oko 9 milijuna dolara na oglašavanje napadajući aktualne zastupnike, što višestruko nadmašuje uobičajenu potrošnju u utrkama za državni parlament.

Potpredsjednik JD Vance optužio je Braya za obmanu, objavivši na platformi X da je čelnik Senata rekao Bijeloj kući da se neće boriti protiv prekrajanja jedinica, dok je potajno radio na tome da ga zaustavi. "Takva razina nepoštenja ne smije biti nagrađena", napisao je Vance. Ulozi nadilaze samu zakonodavnu dvoranu Indiane. Predizbori će pokazati je li Trumpov stisak nad Republikanskom strankom i dalje čvrst ili slabi u državi u kojoj je pobijedio s velikom razlikom u svakoj od svoje tri predsjedničke kampanje. Za republikance koji drže tanku većinu u Zastupničkom domu i pripremaju se za moguće dobitke demokrata na izborima sredinom mandata, odgovor na to pitanje nosi značajnu težinu.

Spencer Deery, aktualni republikanski senator iz West Lafayettea, jedna je od meta. Glasovao je protiv prekrajanja jedinica nakon što su se njegovi birači usprotivili promjeni. Suočen s izazivačicom Paulom Copenhaver koju podržava Trump, a koja se protiv njega natjecala i 2022., Deery je izjavio da je cijela operacija osmišljena kako bi se ušutkali neovisni zastupnici. "Sve što imaju protiv mene su laži, a iza ovih napada ne stoji nikakav organski pokret građana jer oni ne dolaze iz Indiane niti iz mog okruga", rekao je Deery u intervjuu za Indiana Capital Chronicle. "Dolaze s istoka, iz Washingtona." Deery je kampanju opisao kao test mogu li vanjske skupine kontrolirati državne izbore. "Vanjske grupe s netransparentnim financiranjem pokušavaju pokazati da mogu kontrolirati naše izbore i zastrašiti lokalne dužnosnike diljem zemlje kako bi slušali njih, a ne svoje birače", kazao je.

Skupina povezana s Trumpom uložila je 1,5 milijuna dolara u oštre oglase. Club for Growth Action izdvojio je oko 2 milijuna dolara za letke. Hoosier Leadership for America, povezana s republikanskim senatorom Jimom Banksom, potrošila je 4 milijuna dolara na televizijsko oglašavanje. U šest kompetitivnih utrka potrošnja na TV oglase premašila je milijun dolara, što su iznosi dosad nečuveni u natjecanjima za Senat Indiane. Vance je dvaput posjetio državu kako bi izvršio pritisak na zastupnike, dok je predsjednik Zastupničkog doma Mike Johnson, republikanac iz Louisiane, osobno zvao državne zastupnike. Dužnosnici Bijele kuće kontaktirali su kandidatkinju treće strane u jednoj utrci, nudeći joj poslovne prilike ako se povuče. Nekoliko senatora suočilo se s lažnim dojavama o napadima (swatting) i prijetnjama bombama.

Bray je postao Trumpova specifična meta. Iako se Bray ne natječe do 2028., Trump je obećao da će ga smijeniti. Bray je rekao da ne žali zbog glasovanja o prekrajanju izbornih jedinica. "Bila je to vrlo izazovna sjednica u prosincu i to su bili teški glasovi. Znam da su oni koji su glasovali protiv sada pod masovnim napadom iz Washingtona i drugih dijelova nacije", rekao je Bray. "Mrzio bih vidjeti te ljude kako gube zbog volje nekoga izvan države Indiane."

Republikanski operativci kažu da im je cilj preoteti tri do pet od osam ciljanih mjesta, prema riječima viceguvernera Micaha Beckwitha, Trumpova pristaše. Čak i to bi zahtijevalo značajne pomake unutar stranke, što bi moglo utjecati na Brayevu čelnu poziciju u sljedećem sazivu. Trumpova operacija izazvala je kritike iz redova republikanskog establišmenta. Neki se pitaju ne pretjeruje li predsjednik u godini izbora sredinom mandata, kada se republikanci ionako suočavaju s povijesnim izazovima. "Ovo nije ideološka bitka, već pitanje lojalnosti Trumpu. To je puno štete za vrlo mali povrat", rekao je Marc Short, republikanski savjetnik koji je bio predstojnik ureda potpredsjednika Mikea Pencea.

Ipak, Trump u Indiani drži čvršće uporište nego na nacionalnoj razini. Dok mu se rejting popularnosti na nacionalnoj razini kreće oko 37 posto zbog ekonomskih pritisaka i tekućeg sukoba s Iranom, birači u Indiani gledaju na njega povoljnije, s podrškom od oko 49 posto. Bivši guverner Indiane Mitch Daniels, koji se protivio prekrajanju jedinica, dao je oštru procjenu. "Ostavimo na trenutak po strani što je ispravno, a što ne. Mislim da je ovo jednostavno glupo. Troše sav taj novac samo da bi se osjećali bolje jer su 'udarili' nekoga tko se nije pokorio", rekao je Daniels. "To jednostavno nije baš pametno."

Lokalni dužnosnici GOP-a izrazili su nelagodu zbog nacionalizacije predizbora na državnoj razini. "Ne želimo da nam Washington diktira što ćemo raditi u Indiani", rekao je Preston Wright, predsjednik republikanaca okruga Wells. "Samo donose te nacionalne fraze u Indianu kako bi pokušali izabrati te ljude." Travis Holdman iz Marklea, zastupnik s 18-godišnjim stažem koji se suočava s izazivačem Blakeom Fiechterom kojeg podržava Trump, pravi je primjer tih napetosti. Holdmanov dosje je konvencionalno konzervativan: protiv pobačaja, za pravo na oružje, za male poduzetnike, za smanjenje poreza. Unatoč tome, Trump ga je nazvao "RINO-om" (republikancem samo na papiru) i političarem kojem Amerika nije na prvom mjestu. "Nisam znao da sam neprijatelj predsjednika. Podržavao sam ga, slao sam novac za njegovu kampanju", rekao je Holdman, dodajući da više ne donira Trumpu.

Izazivači s Trumpovom potporom svoje kandidature predstavljaju kao suštinske, a ne osvetničke. Copenhaver je rekla da je glasovanje protiv prekrajanja jedinica predstavljalo propuštenu priliku za jačanje republikanske zastupljenosti Indiane. U ožujku je prisustvovala sastanku u Bijeloj kući s Trumpom i ostalim podržanim kandidatima. "Bila je uistinu čast susresti se s predsjednikom Trumpom i rukovati se s njim", objavila je Copenhaver na društvenim mrežama. "Ponosna sam što imam njegovu potpunu podršku."

Većina izazivača su kandidati koji se natječu prvi put, regrutirani specifično za ove utrke. Njihove kampanje više naglašavaju Trumpovu podršku nego političke razlike u odnosu na aktualne zastupnike. Marty Obst, republikanski konzultant koji je predvodio inicijativu za prekrajanje jedinica, opisao je ove napore kao traženje odgovornosti. "Ovo je bio vrhunski politički prioritet predsjednika Trumpa i on je o tome bio vrlo jasan", rekao je. "Suština je da za takve postupke postoje posljedice i odgovornost." Predsjednik organizacije Club for Growth David McIntosh rekao je novinarima da je njegova organizacija "ponosna što stoji uz birače Indiane koji zahtijevaju više od svojih izabranih dužnosnika". Predizbori će odrediti može li novac izvana i Trumpova podrška nadvladati prednosti koje imaju aktualni zastupnici. Rezultati od utorka bit će signal snage Trumpovog utjecaja na Republikansku stranku dok se ona priprema za izazovan izborni ciklus sredinom mandata.