On je nova meta MAGA saveza: Smislili scenarij kako da ga slome, uključio se i Trump

Dok se sve više izolira unutar Demokratske stranke, američki senator John Fetterman postao je tiha meta intenzivne kampanje republiknaca da ga privuku na svoju stranu ili ga barem učine neovisnim senatorom koji bi glasovao s GOP-om. Prema pisanju Politico Magazina, čak i predsjednik Donald Trump osobno sudjeluje u ovom naporu, nudeći Fettermanu punu podršku i financijsku pomoć. U slučaju da demokrati na ovogodišnjim izborima osvoje četiri mjesta i preuzmu većinu u Senatu, Fettermanov eventualni prelazak mogao bi republikancima sačuvati kontrolu nad gornjim domom Kongresa.

Trump je, prema više visokopozicioniranih republikanskih izvora, Fettermanu ponudio “potpunu i apsolutnu podršku”, veliku financijsku injekciju te pobjedu na izborima. Preko Seana Hannityja na Fox Newsu poslao mu je jasnu poruku: "Reći ćeš mu da će se kandidirati kao Republikanac, imat će našu punu podršku, više novca nego što je ikad sanjao i pobijedit će s velikom razlikom".

Sam Fetterman je u intervjuu za Politico u petak jasno poručio: "Ne mijenjam stranu. Ja sam demokrat i takav ostajem". Ipak, u privatnim razgovorima nije potpuno odbio ideju da postane neovisan. Kada mu je jedan visoki republikanski senator predložio tu opciju, Fetterman je navodno nije odbio niti prihvatio.

Dodao je i da bi bio 'loš republikanc, ističući svoje liberalne stavove o abortusu, pravima LGBTQ+ osoba, legalizaciji marihuane i sindikatima. Istovremeno, priznaje da ga demokrati sve više gledaju s nepovjerenjem: "Ne maltretiraju me, ali postaju sumnjičavi i distancirani."

Ključnu ulogu u svemu imaju dva republikanska senatora i njihove supruge. To su Dave McCormick sa suprugom Dinom te Katie Britt sa suprugom Wesleyjem. Fetterman provodi sve više vremena s njima, druži se na društvenim događanjima i čak sudjeluje u zajedničkim javnim nastupima. Britt ga je posjetila u bolnici Walter Reed kada se liječio od problema s mentalnim zdravljem. Fetterman se sve rjeđe pojavljuje na demokratskim okupljanjima, ignorira stranačke ručkove i navodno se sve više osjeća ugodno među republikancima.

Fetterman je razljutio svoju stranku tvrdim stavom o imigraciji, nepokolebljivom podrškom Izraelu, Trumpovim imenovanjima, kao i nedavnim podrškama Trumpovim projektima. Često kritizira vlastitu stranku na konzervativnim medijima, što mu donosi veliku pozornost, ali i izolaciju. Republikanci vide Fettermana kao potencijalno odlučujući glas za zadržavanje većine u Senatu, posebno ako dođe do upražnjenog mjesta u Vrhovnom sudu. Neki vjeruju da je realniji scenarij da postane neovisan koji glasuje s GOP-om, nego puni prelazak u Republikansku stranku.

Fetterman još nije odlučio hoće li se uopće kandidirati za reizbor 2028. godine. Demokrati u Pennsylvaniji već pripremaju jake protukandidate za primarne izbore, među kojima se spominju Conor Lamb i Brendan Boyle.