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VATROGASCI SU I DALJE NA TERENU

FOTO Snimljen trenutak udara munje nakon čega je izbio požar na Čiovu

Foto: Dalmacija danas
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VL
Autor
Večernji.hr
30.06.2026.
u 21:02

Situacija se djelomično stabilizirala oko 19 sati, kada je veći dio otoka zahvatila obilna kiša

Gmljavinsko nevrijeme koje je u utorak zahvatilo Dalmaciju izazvalo je veliki požar na području Čiova. Prema dostupnim informacijama, vatra je planula nakon udara munje, a trenutak udara zabilježila je nadzorna kamera, javlja Dalmacija danas. Požar se zbog jakih udara bure vrlo brzo proširio, pa su vatrogasci odmah upućeni na najugroženija područja oko Žednog i Okruga, gdje su satima vodili zahtjevnu borbu s vatrenom stihijom. 

Kanaderi nadlijeću Čiovo i još uvijek gase požar

Situacija se djelomično stabilizirala oko 19 sati, kada je veći dio otoka zahvatila obilna kiša. Padaline su usporile napredovanje požara i uvelike pomogle vatrogascima u obuzdavanju plamena. Ipak, intervencija još nije završena. Vatrogasne snage ostaju na požarištu kako bi spriječile ponovno širenje vatre, budući da na tom području povremeno i dalje puše jak vjetar.

Požar je izbio tijekom nagle promjene vremena koja je uslijedila nakon ekstremnih vrućina. U Splitu je tijekom dana izmjerena rekordna temperatura od čak 39,6 Celzijevih stupnjeva, a samo nekoliko sati kasnije područje su pogodili snažni pljuskovi, tuča, grmljavina i olujni vjetar. Zbog prodora hladnijeg zraka temperatura je u kratkom vremenu pala za više od 20 stupnjeva.
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požar udar groma Čiovo

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