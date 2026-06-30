FOTO Snimljen trenutak udara munje nakon čega je izbio požar na Čiovu

Gmljavinsko nevrijeme koje je u utorak zahvatilo Dalmaciju izazvalo je veliki požar na području Čiova. Prema dostupnim informacijama, vatra je planula nakon udara munje, a trenutak udara zabilježila je nadzorna kamera, javlja Dalmacija danas. Požar se zbog jakih udara bure vrlo brzo proširio, pa su vatrogasci odmah upućeni na najugroženija područja oko Žednog i Okruga, gdje su satima vodili zahtjevnu borbu s vatrenom stihijom.

Kanaderi nadlijeću Čiovo i još uvijek gase požar Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Situacija se djelomično stabilizirala oko 19 sati, kada je veći dio otoka zahvatila obilna kiša. Padaline su usporile napredovanje požara i uvelike pomogle vatrogascima u obuzdavanju plamena. Ipak, intervencija još nije završena. Vatrogasne snage ostaju na požarištu kako bi spriječile ponovno širenje vatre, budući da na tom području povremeno i dalje puše jak vjetar.

Požar je izbio tijekom nagle promjene vremena koja je uslijedila nakon ekstremnih vrućina. U Splitu je tijekom dana izmjerena rekordna temperatura od čak 39,6 Celzijevih stupnjeva, a samo nekoliko sati kasnije područje su pogodili snažni pljuskovi, tuča, grmljavina i olujni vjetar. Zbog prodora hladnijeg zraka temperatura je u kratkom vremenu pala za više od 20 stupnjeva.