Pacijent u Škotskoj završio u izolaciji zbog sumnje na ebolu: Dio bolnice hitno zatvoren

Dio Sveučilišne bolnice Queen Elizabeth u Glasgowu morao je biti zatvoren nakon što se osoba jutros oko 6 sati pojavila u Jedinici za akutni prijam. Pacijent se testira zbog sumnje na ebolu. Prema izvješćima, pacijent se nedavno vratio u grad nakon posjeta zemlji pogođenoj ebolom te je potražio liječničku pomoć nakon što je razvio zabrinjavajuće simptome. Sve se događa usred epidemije u Demokratskoj Republici Kongo i Ugandi, koju je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) proglasila javnozdravstvenom izvanrednom situacijom od međunarodnog značaja. Kako bi se smanjio svaki mogući rizik za druge, Sveučilišna bolnica Queen Elizabeth brzo je zatvorena za javnost. Nakon procjene, pacijent je odmah izoliran radi testiranja, liječenja i daljnjeg pregleda. Trenutačno se provode testovi kako bi se potvrdilo je li zaražen smrtonosnom i zaraznom bolešću, a vjerojatno će biti testiran i na niz drugih mogućih bolesti, prenosi Daily Mail.

"Osoba je došla u Jedinicu za akutni prijam, kamo ljude šalje njihov liječnik opće prakse ili zdravstveni odbor putem broja 101 kako ne bi morali dolaziti na hitni prijam. Taj je dio brzo zatvoren i odvojen od ostatka bolnice. Osoba je ondje procijenjena, a zatim premještena drugamo u bolnici. Vjerujem da je stavljena u izolaciju dok se provode testovi kako bi se utvrdilo ima li ebolu ili nešto drugo", rekao je izvor za The National. Drugi djelatnik bolnice rekao je za Glasgow Times: "Već samo spominjanje riječi ebola izaziva paniku među ljudima. O tome razmišljate kao o bolesti koja se događa negdje drugdje. Bolnica ima stroge protokole i procedure za postupanje u ovakvim rijetkim slučajevima i činilo se da je sve provedeno do najsitnijeg detalja, ali to je i dalje zabrinjavajuće za one koji su tada bili na dužnosti".

Središnja Afrika trenutačno se suočava s epidemijom ebole, pri čemu su pogođeni dijelovi Demokratske Republike Kongo i Ugande, a potvrđen je i jedan slučaj u Francuskoj. "Public Health Scotland (PHS) blisko surađuje s UKHSA-om kako bi procijenio rute kojima putnici mogu ući u Ujedinjeno Kraljevstvo iz pogođenih zemalja. Rizik od ljudi koji u Ujedinjeno Kraljevstvo stižu iz pogođenih područja nizak je, a NHS ima sigurne procedure za otkrivanje i upravljanje takvim slučajevima. PHS i odbori NHS-a diljem Škotske imaju dobro uspostavljene protokole za procjenu i testiranje putnika koji stižu u Ujedinjeno Kraljevstvo iz područja pogođenih ebolom kada je to potrebno. Gdje bude potrebno, provodit će se praćenje kontakata, a kontakti mogu proći kliničku procjenu i preventivno testiranje. Aktiviran je UKHSA-in Returning Workers Scheme (RWS), program čiji je cilj zaštititi i pratiti zdravlje onih koji zbog posla mogu putovati iz Ujedinjenog Kraljevstva u pogođena područja. Organizacije koje šalju radnike u pogođena područja, gdje bi zbog posla mogli biti izloženi eboli, trebale bi te radnike registrirati u program. Trenutačno nema potvrđenih slučajeva ebole u Škotskoj, a rizik za opću javnost i dalje je nizak", rekao je glasnogovornik PHS-a.