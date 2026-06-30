Mjesecima nije plaćao cestarinu, a onda mu je stigao račun od gotovo 10 tisuća eura

Francuske vlasti stale su na kraj vozaču koji je mjesecima izbjegavao plaćanje cestarine koristeći trik poznat među vozačima kao "mali vlak". Iako je metoda na prvi pogled djelovala uspješno, nadzorne kamere zabilježile su svaki njegov prolazak, a račun koji ga je na kraju dočekao bio je papren – čak 9.382 eura, javlja Fenix magazin.

Prema navodima francuskih medija, vozač je zaustavljen na autocesti A36 u departmanu Doubs, u blizini Montbéliarda. Tijekom više mjeseci prolazio je naplatnim kućicama tako da bi se vozilom gotovo "zalijepio" za automobil ispred sebe. Čim bi se rampa podigla za prvo vozilo, brzo bi prošao prije nego što bi se ponovno spustila, čime je izbjegavao plaćanje cestarine.

Međutim, ono što nije uzeo u obzir jest da su sve naplatne postaje opremljene videonadzorom koji bilježi prolazak svakog vozila i njegove registarske oznake. Nakon detaljne analize snimki istražitelji su rekonstruirali sve njegove prolaske te izračunali ukupan iznos neplaćenih cestarina.

Kad je konačno zaustavljen, vozač je morao odmah podmiriti dug od 9.382 eura. Takvi pokušaji prijevare nisu rijetkost na francuskim autocestama. Nedavno je otkriven još jedan vozač koji je, skrivajući registarsku oznaku i tvrdeći da je izgubio karticu za cestarinu, na izlazima s autoceste plaćao tek minimalni iznos. Prema navodima francuskih medija, isti je postupak ponovio čak 144 puta, izbjegavši platiti gotovo 13.000 eura cestarine. Osim što je morao podmiriti dug, izrečena mu je i dodatna novčana kazna od 1.125 eura.

Sličan slučaj zabilježen je i 2025. godine kada je bivši potpredsjednik suda u Marseilleu osuđen jer je koristio istu metodu prolaska kroz naplatne postaje. Uz uvjetnu zatvorsku kaznu od 14 mjeseci, kažnjen je i s 16.000 eura. Francuske vlasti poručuju kako sustavi videonadzora na autocestama omogućuju jednostavno otkrivanje ovakvih prijevara, zbog čega pokušaji izbjegavanja plaćanja cestarine na kraju mogu rezultirati višestruko većim troškovima od same cestarine.