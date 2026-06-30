FOTO Zavodljiva kći Zdravka Čolića objavila fotke s čak 10 godina starijim dečkom. Ne skriva koliko ga voli

Starija kći slavnog pjevača Zdravka Čolića, 24-godišnja Una Čolić, prema navodima srpskih medija, posebice Blica, navodno uživa u ljubavi s deset godina starijim partnerom. Na društvenoj mreži Instagram objavila je kako se voze u luksuznom automobilu, a djevojka je svog partnera držala za ruku. Una je pozirala s kaubojskim šeširom, dok je njezin partner vozio automobil.

Podsjetimo, krajem prošle godine posljednji smo put pisali o starijoj Čolićevoj nasljednici kako svojim objavama na Instagramu itekako intrigira svoju publiku. Naime, mlada brineta je tada oduševila pratitelje fotografijom iz skupocjenog automobila, pozirajući u izdanju koje je malo koga ostavilo ravnodušnim. U prvom planu bile su njezine duge noge ispod elegantnog sakoa, a dojam je zaokružila upečatljivom šminkom i crvenim ružem. Zanimljiv detalj bile su novčanice od 100 dinara u vozilu, a koje se mogu primijetiti u donjem desnom kutu fotografije. Svoju sklonost skupim stvarima nedavno je potvrdila i torbicom modne kuće Louis Vuitton vrijednom nekoliko tisuća eura, koju je dobila na poklon za 24. rođendan, kada ju je i otac iznenadio golemim buketom ruža.

Foto: Instagram

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Njezin životni stil redovito je tema srpskih medija, a poznato je da uživa u vezi s deset godina starijim partnerom, s kojim je nedavno boravila i u Španjolskoj. Una je tom prilikom na Instagramu po prvi put jasno pokazala lice svog izabranika dok su njih dvoje razmjenjivali nježnosti, a osmijeh na njenom licu govori više od tisuću riječi. Prema informacijama iz medija, par je u vezi već više od godinu dana, a Unin partner navodno dolazi iz imućne obitelji. Ipak, izvori blizu obitelji tvrde da za Unu materijalno stanje partnera nije presudno, već da se njihova veza temelji na istinitoj ljubavi i međusobnom razumijevanju. Obitelj njenog partnera odlično ju je prihvatila, što govori o toplim odnosima koji su se razvili između dvije obitelji.

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Iako Una uživa u pozornosti, njezin otac Zdravko Čolić ne skriva da nije oduševljen njezinom aktivnošću na mrežama. - Ona samo nešto slika. Ne volim to, ali ne mogu joj zabraniti - izjavio je jednom prilikom Čolić. Unatoč tome, pjevač ne štedi kada su u pitanju njegove kćeri. Primjerice, za prošlogodišnji odmor u Španjolskoj, Zdravko nije štedio novac kako bi svojoj obitelji i budućem zetu osigurao potpuni ugođaj - odabrao je hotel s pet zvjezdica u kojemu noć košta gotovo 400 eura, a samo za smještaj je izdvojio približno 20.000 eura.

**Uz korištenje AI-ja