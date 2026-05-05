Počeo geopolitički test stoljeća: Trump u misiji otimanja Hormuškog tjesnaca Iranu

Sve je veći pritisak na američkog predsjednika Donalda Trumpa da okonča rat i osigura stabilnost ključnih globalnih pomorskih ruta, prije svega kroz Hormuški tjesnac, koji je bio otvoren prije napada na Iran. U američkoj javnosti, ali i među dijelom političke elite, sve su glasnije kritike službenog narativa o “pobjedi”, osobito nakon istupa ministra obrane Petea Hegsetha pred Kongresom. Kritičari otvoreno propituju: o kakvoj je pobjedi riječ ako politički ciljevi nisu ostvareni, režim u Teheranu nije oslabljen, a SAD je pretrpio ozbiljne udarce na vojnu infrastrukturu i baze u Perzijskom zaljevu, uz desetke milijardi dolara troškova i ljudske gubitke?
Trump je “pobijedio” Iran kao i Putin u Ukrajini! Samo za svoje režimske medije i/li društvene mreže. I par zasljepljenih prizemnih komentatora ovdje! Agresori, manipulatori i lažljivci 🇷🇺👎🇺🇸🤮