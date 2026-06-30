Spasioci u Venezueli nakon šest dana pronašli dijete živo u ruševinama: 'Moramo se držati nade'

Jordanski spasioci u Venezueli u utorak su izvukli dijete iz ruševina nakon razornih potresa prošli tjedan, jedinog preživjelog na šesti dan spasilačkih napora, prema venezuelanskim vlastima. Jordanski spasioci izvukli su Kliebera Morana iz zgrade na adresi Los Corales Garden 1 u La Guairi nakon što je pod ruševinama zgrade proveo šest dana, rekla je venezueanska prijelazna predsjednica Delcy Rodriguez u poruci na Telegramu. Venezuela je prošle srijede pogođena s dva potresa magnitude 7.2 i 7.5 s jednom minutom razlike, koji su uzrokovali urušavanje zgrada i zarobili tisuće ljudi pod ruševinama, prema vlastima i spasilačkim timovima. Moran, kojeg je Rodriguez opisala kao trogodišnjaka, a predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodrigez kao dvogodišnjaka, naknadno je odveden na liječenje, navodi se u poruci.

"Moramo se držati nade da ćemo nastaviti pronalaziti žive ljude ispod ruševina", rekao je Jorge u televizijskom obraćanju. "Rano ujutro, dvogodišnjak je spašen i trenutačno prima pomoć u zdravstvenom centru u Caracasu. Pošiljka UNICEF-a u kojoj je bilo 47 metričkih tona humanitarnih zaliha pristigla je u Venezuelu u utorak, rekao je Stephane Dujarric, dodavši da će oprema pomoći u podršci djece i potrebitih obitelji. Pošiljka uključuje komplete za hitnu medicinsku pomoć, uključujući potrepštine za sigurne porode, njegu novorođenčadi, prevenciju i liječenje bolesti, dodao je Dujarric.

Broj poginulih u međuvremenu je porastao na 1943, objavio je Rodriguez. Dodao je da se broj ozlijeđenih gotovo udvostručio i sada iznosi 10.571. Ujedinjeni narodi upozoravaju da će preživjeli nakon katastrofe biti suočeni s rizicima gladi i bolesti. Svjetski program za hranu (WFP) zatražio je 50 milijuna dolara, odnosno 37 milijuna funti, kako bi u iduća tri mjeseca osigurao hitnu pomoć u hrani za do 500.000 ljudi, a navodi i da bi, uz dovoljno financiranja, mogao opskrbiti hranom do milijun ljudi. WFP je dosad u La Guairi podijelio mjesečne obroke hrane za 1200 ljudi, uključujući žitarice, mahunarke poput suhog graha i leće te biljno ulje, a u toj je saveznoj državi uspostavio i privremene centre za prehranu, prenosi Sky News.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) upozorila je da je venezuelanski zdravstveni sustav pod velikim pritiskom, pri čemu su najmanje tri zdravstvena centra teško oštećena, a šest ih je oštećeno ili samo djelomično funkcionalno. Stalni koordinator UN-a u Venezueli Gianluca Rampolla del Tindaro rekao je da se, dok se preživjeli još izvlače iz ruševina, nabavlja 10.000 vreća za tijela, u dogovoru s vlastima. Dodao je da je velika operacija i dalje prvenstveno usmjerena na potragu i spašavanje, iako je prošao kritični rok od 72 sata za pronalazak preživjelih.