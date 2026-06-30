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TRAGIČNE POSLJEDICE

Broj mrtvih nakon razornog potresa u Venezueli nastavlja rasti, ozlijeđenih više od 10 tisuća

U.S. Search and Rescue Teams Arrive in Venezuela to Assist in Earthquake Recovery Efforts
Foto: VA-TF1/USA-01/NEWSCOM
1/5
VL
Autor
Hina
30.06.2026.
u 20:29

Prvi potres u Venezueli magnitude 7,2 dogodio se u 18.04 po lokalnom vremenu prošle srijede, oko 200 kilometara zapadno od Caracasa

Broj poginulih u dva potresa koji su prošle srijede pogodili Venezuelu sada iznosi 1943, rekao je u utorak predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez, dodajući da se broj ozlijeđenih gotovo udvostručio na 10.571. U ponedjeljak je broj poginulih u potresu bio 1719.

Prvi potres u Venezueli magnitude 7,2 dogodio se u 18.04 po lokalnom vremenu prošle srijede, oko 200 kilometara zapadno od Caracasa. Nakon njega je došlo do drugog potresa magnitude 7,5 po Richteru 45 kilometara dalje, a potom i do niza naknadnih podrhtavanja. Potres magnitude 7,5 po Richteru bio je najsnažniji u više od 100 godina, prema podacima Američkog geološkog zavoda (USGS).
Turistička patrola Večernjeg lista: Medveja
Ključne riječi
potres poginuli Venezuela

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