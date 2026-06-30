Otkriven veliki skandal u Srbiji, planiran je napad na legendu: 'Otići ćeš na groblje!'

Šifrirane poruke do kojih su došli srpski novinari otkrivaju da je bivši predsjednik Srpskog nogometnog saveza Slaviša Kokeza pokušao organizirati kampanju zastrašivanja i nasilja protiv legendarnog nogometaša Nemanje Vidića i drugih bivših srpskih igrača.

Razlog su bile Vidićeve kritike na račun vodstva saveza nakon što se Srbija u studenom 2020. godine nije uspjela kvalificirati na Europsko prvenstvo. Kokeza se bojao da bi proslavljeni nogometaš mogao preuzeti njegovu funkciju te je, kako pokazuju poruke, počeo planirati odgovor uz pomoć osoba povezanih sa srpskim kriminalcima i nogometnim huliganima, piše portal OCCRP.

Prepiska, koja se odvijala preko ugašene platforme Sky ECC, otkriva planove o prijetnjama Vidiću, pritisku da se ne miješa u nogometnu politiku te o fizičkim napadima na bivše reprezentativce koji su ga podržavali u kandidaturi.

U porukama se detaljno opisuje kako je Kokeza htio zastrašiti Vidića. U jednoj poruci piše da umirovljenom igraču treba poručiti da se 'drži podalje od saveza ili će završiti u jarku' te da će, ako ponovno progovori ili ne odustane od ambicija da vodi FSS, 'otići na groblje'. Jednog od svojih kontakata poticao je i da zaprijeti ubojstvom obitelji bivšeg igrača ako pokuša preuzeti mjesto predsjednika saveza.

U drugom razgovoru, Kokeza je od osobe koju oslovljava s 'kum' tražio da pronađe ljude u Milanu, gdje je Vidić tada živio, kako bi ga zastrašili. Kontakt mu je odgovorio da ondje poznaje ozbiljne momke, a kasnije ga je izvijestio da su mu uspješno 'stavili lokator na auto. U Milanu.'

- Moramo dati nešto novca, ako je moguće, da mu fizički zaprijete, da ga prestraše da bi ga mogli ubiti - napisao je Kokeza. Sugovornik mu je odgovorio: 'Pritisnite ga da se uplaši i prestane sr*nja pričati. Da se više nikada ne miješa u savez.' Iako poruke ne pokazuju da su napadi izvršeni, otkrivaju da su planovi bili uznapredovali.

Kada su novinari pokazali prijepise poruka, Nemanja Vidić je rekao da nije znao za planove zastrašivanja i da ga srpske vlasti nikada nisu upozorile.

- Ovo je poražavajuće za društvo, za sve nas. Najveća odgovornost leži na policiji, pravosuđu, tužiteljstvu i ljudima koji takve pojedince postavljaju na pozicije moći - rekao je bivši stoper Manchester Uniteda.

Kokeza nije odgovorio na pitanja novinara. Iz srpskog tužiteljstva su rekli da Kokeza nikada nije bio predmet istrage i odbili su dati dodatne informacije. FSS i savjetnik za medije predsjednika Vučića također nisu odgovorili na medijske upite za komentar.