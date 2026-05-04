Amerikanci prijete povlačenjem, Europa ima sve manje vremena: 'Ovo je poziv za brži razvoj, ugledajmo se na Ukrajinu'

Kako Washington nastoji smanjiti svoju vojnu prisutnost u Europi, kontinent se mora okrenuti Ukrajini i učiti iz njezine revolucije u obrambenoj tehnologiji, rekao je u ponedjeljak njemački ministar vanjskih poslova Johann Wadephul. "Moramo ovo shvatiti kao novi poziv da brže razvijamo i raspoređujemo vlastite sposobnosti, jednostavno nema drugog izbora", rekao je Wadephul u Ateni, gdje je sudjelovao na razgovorima o vojnoj suradnji s grčkim kolegama. "Primjer Ukrajine pokazuje da se vojne sposobnosti mogu razviti i učiniti dostupnima mnogo brže nego što smo to prakticirali u Europi tijekom posljednjih desetljeća", dodao je.

Wadephul nije jedini koji poziva na dodatna ulaganja u napredne dronove kakve razvija Ukrajina. Tijekom velike vojne vježbe u Champagneu prošlog tjedna, francuski predsjednik Emmanuel Macron također je naglasio važnost tehnologije dronova za nacionalnu obranu, prenosi Politico. Dronovi, koji se, kako je pokazala Ukrajina, mogu brzo proizvoditi i učinkovito djeluju protiv skuplje tehnologije, posebno su važni u trenutku kada Europa nastoji brzo ojačati svoju obranu od Rusije, dok se SAD postupno povlači.

Pentagon je prošlog tjedna objavio da će u sljedećih godinu dana povući 5.000 američkih vojnika iz Njemačke. Vijest dolazi usred zaoštrenog sukoba između američkog predsjednika Donalda Trumpa i njemačkog kancelara Friedricha Merza, koji je rekao da Washington nema jasnu strategiju za završetak rata s Iranom te da ga Teheran "ponižava". Trump je također zaprijetio povlačenjem američkih vojnika iz Španjolske i Italije, čiji su čelnici također kritizirali rat s Iranom. Američki predsjednik već dulje razmatra i mogućnost povlačenja iz NATO-a. Wadephul je u ponedjeljak pokušao umanjiti strahove od velikog povlačenja američkih snaga iz Europe te izrazio uvjerenje u konvencionalnu sposobnost odvraćanja Saveza na europskom kontinentu.

"Čvrsto sam uvjeren da Sjedinjene Države cijene vrijednost i važnost NATO-a, uključujući i za vlastitu sigurnost", rekao je, dodajući da vjeruje kako promjene neće utjecati na sposobnost odvraćanja. Trump je u više navrata javno kritizirao NATO. Wadephul je dodao da Berlin još pokušava utvrditi koje je odluke Washington donio i koliki prostor Njemačka ima za utjecaj na te mjere. Njemački ministar vanjskih poslova također je pozvao Iran na pregovore i okončanje rata te poručio da Teheran ima odgovornost pokazati da je odustao od pokušaja razvoja nuklearnog oružja. Dodao je i da zemlja nema "nikakvo opravdanje" za blokadu Hormuškog tjesnaca.

Nakon sastanka s njemačkim kolegom, grčki ministar vanjskih poslova Giorgos Gerapetritis rekao je da su Grčka i Njemačka zainteresirane za sudjelovanje u međunarodnim inicijativama usmjerenima na ponovno otvaranje tog ključnog trgovačkog pravca. Dvije zemlje, rekao je, bile bi spremne djelovati kao "obrambena, potporna prisutnost" u budućnosti, "kada se situacija stabilizira".