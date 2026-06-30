Američki OFAC dodatno produžio licencu NIS-u do 31. srpnja

Ured za kontrolu inozemne imovine (OFAC) američkog ministarstva financija produžio je u utorak operativnu licencu Naftnoj industriji Srbije (NIS) za još 30 dana, objavila je u utorak navečer srbijanska ministrica rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović.

"Upravo smo obaviješteni od OFAC-a da je operativna licenca za nastavak rada NIS-a produžena za još 30 dana - do 31. srpnja. Na taj način Rafinerija u Pančevu nastavlja prerađivati sirovu naftu što je posebno značajno u globalnoj energetskoj krizi", objavila je ministrica na Instagramu.

Prema dosadašnjoj praksi, dodatni rok valjanosti licence omogućit će i Jadranskom naftovodu (Janaf) nesmetanu isporuku sirove nafte NIS-ovoj rafineriji. Naftna industrija Srbije. s 56,15 posto ruskog udjela, obuhvaćena je američkim sankcijama ruskom energetskom sektoru, uvedenim početkom 2025. godine. Ministarstvu financija SAD-a NIS je 26. lipnja podnio novi zahtjev za produženje licence kako bi nastavio operativni rad, uz obrazloženje da je dodatna dozvola za rad ključna za urednu opskrbu srbijanskog tržišta naftnim derivatima.

Prema objavi MOL-a na mrežnoj stranici Budimpeštanske burze sredinom lipnja ta kompanija je, kako se navodi, dobila "službenu dozvolu OFAC-a za nastavak pregovora o kupnji većinskog udjela u NIS-u do 1. srpnja". Prethodno je ministrica Đedović Handanović 16. lipnja potpisala ugovor između dioničara s MOL grupom u vezi s budućim upravljanjem Naftnom industrijom Srbije. Ugovor će stupiti na snagu ako MOL i Gazpromnjeft postignu dogovor i to odobri američki OFAC.

Ugovorom je predviđeno i da Srbija kupi dodatnih pet posto dionica u NIS-u, uz zajamčen rad pančevačke rafinerije od najmanje 10 godina, u kapacitetu u kojem je radila četiri godine prije uvođenja američkih sankcija početkom 2025. godine. Srbijanska vlada trenutno posjeduje 29,9 posto NIS-a.