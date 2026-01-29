Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 102
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Mate Mijić
Autor
Mate Mijić

Dva desetljeća u Hrvatskoj se natežemo oko istih pitanja, a pomaka nema

Zagreb: Gužva oko Arena zbog Thompsonovog koncerta
Luka Antunac/PIXSELL
29.01.2026. u 11:56

Koliko god je poražavajuće to što hrvatsko društvo nije u stanju zatvoriti neke rasprave nakon dvadeset ili osamdeset godina, bolje je i to nego uvoz podjela i ideoloških obrazaca iz stranih konteksta i tuđih realnosti

U svijetu u kojemu je sve neobično na posebnoj cijeni, zagrebački srednjoškolac Martin Letić sasvim je običan momak. Voli se zabavljati i izlaziti s društvom, slobodno vrijeme uglavnom provodi s djevojkom, osim kad ga dečki „izvuku“ na nogomet na školskom igralištu ili na poslijepodne uz „plejku“. U školi boravi koliko je potrebno i uredno izvršava zadatke, ali čini mu se da mu to sve neće biti od naročite koristi. Uvjeravaju ga da je škola važna, no on ima dojam da uči gomilu zastarjelih gluposti koje umjetna inteligencija ionako ima u malom prstu. A on tu umjetnu inteligenciju drži u svome džepu, u pametnom telefonu koji u minuti zavibrira češće od Martinova zaljubljenog srca. A sad je još nekome palo na pamet da ih u školi uče i o seksu, kao da nastava iz biologije kad se dotaknu tih tema nije već dovoljan „blam“. Načuo je Martin da im sljedeće školske godine uvode spolni odgoj, srećom samo kao izvannastavnu aktivnost. Ima on pametnijih aktivnosti izvan nastave od toga. Primjerice, rado bi otišao na Thompsonov koncert u Areni. Ulaznice su „planule“ dok se još nije snašao pa je mislio ići na drugu večer, ali taj je koncert gradonačelnik iz političkih razloga zabranio.

Ključne riječi
Kolumna seksualni odgoj Mate Mijić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!