Dva desetljeća u Hrvatskoj se natežemo oko istih pitanja, a pomaka nema

U svijetu u kojemu je sve neobično na posebnoj cijeni, zagrebački srednjoškolac Martin Letić sasvim je običan momak. Voli se zabavljati i izlaziti s društvom, slobodno vrijeme uglavnom provodi s djevojkom, osim kad ga dečki „izvuku“ na nogomet na školskom igralištu ili na poslijepodne uz „plejku“. U školi boravi koliko je potrebno i uredno izvršava zadatke, ali čini mu se da mu to sve neće biti od naročite koristi. Uvjeravaju ga da je škola važna, no on ima dojam da uči gomilu zastarjelih gluposti koje umjetna inteligencija ionako ima u malom prstu. A on tu umjetnu inteligenciju drži u svome džepu, u pametnom telefonu koji u minuti zavibrira češće od Martinova zaljubljenog srca. A sad je još nekome palo na pamet da ih u školi uče i o seksu, kao da nastava iz biologije kad se dotaknu tih tema nije već dovoljan „blam“. Načuo je Martin da im sljedeće školske godine uvode spolni odgoj, srećom samo kao izvannastavnu aktivnost. Ima on pametnijih aktivnosti izvan nastave od toga. Primjerice, rado bi otišao na Thompsonov koncert u Areni. Ulaznice su „planule“ dok se još nije snašao pa je mislio ići na drugu večer, ali taj je koncert gradonačelnik iz političkih razloga zabranio.
Koliko god je poražavajuće to što hrvatsko društvo nije u stanju zatvoriti neke rasprave nakon dvadeset ili osamdeset godina, bolje je i to nego uvoz podjela i ideoloških obrazaca iz stranih konteksta i tuđih realnosti
Još nema komentara
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Ne propustite
Nećete vjerovati u čemu je ovaj Slovenac došao po suprugu u rodilište: Brzo je skupio mnoštvo komentara
VIDEO Jezivo je što su radili navijači PAOK-a prije stravične tragedije u Rumunjskoj
Poznat protivnik Hrvatske u polufinalu: Izbjegli smo najtežeg suparnika, sada idemo po 'osvetu'
Želite prijaviti greške?
Treći dan blokade granica: Vozači kamiona ne odustaju, ugroženi lanci opskrbe
Radikalno protiv trenda: ova europska država legalizira pola milijuna ilegalnih migranata
Bio je opsjednut vrlo mladim djevojkama i prvi je otpjevao 'My Way', a preminuo je u kupaonici - namještajući žarulju u svjetiljci
Još iz kategorije
Obama i Biden deportirali su 7 milijuna ljudi više od Trumpa, zašto tada nije bilo ulične revolucije?
U medijima eksplozija dvostrukih standarda. Republikance do ludila dovodi što oni sami moraju isticati da su Obama i Biden u tri mandata deportirali 10 milijuna ljudi
Amerika na prekretnici: 'Zbogom, oružje' ili 'Zbogom, Trump'?
Konsternacija u američkoj javnosti, osobito u njegovoj biračkoj bazi, nakon Trumpovih posljednjih izjava kojima je uzdrmao dotad neprikosnoveni amandman, time i vlastitu političku agendu
Kampiranje pred domovima političara i dresura naroda da još tiše podnosi nepravdu
Markov trg, to sjedište hrvatskog političkog života, u kojem stoluju Sabor, Vlada i Ustavni sud, na mah je ograđeno metalnim preprekama i pretvoreno u parkiralište za limuzine, a izražavanje političkih stavova ispred ključnih političkih institucija ove zemlje građanima je, blago rečeno, otežano
Za miran san Grenlanđana i svijeta bolje je da se Donald J. Trump i Jens-Frederik Nielsen nikada ne susretnu
Mladi grenlandski premijer i njegov mali narod bili bi prevelik izazov američkom zlostavljaču
Da, gospodine Trump, išli smo u Kabul i Mazar, ali Hrvati nisu bježali od opasnosti
Američki predsjednik izjavio je kako su se američki saveznici u Afganistanu držali podalje od prvih linija fronte i da nije siguran da bi NATO-saveznici bili spremni pomoći Americi u slučaju da bude napadnuta
Politički katolicizam gura od sebe umjerene, liberalne i lijevo orijentirane vjernike
Crkva koja stalno traži neprijatelje na kraju najčešće pronađe samo prazninu, i to u vlastitim redovima
Treba li tužiti visokog predstavnika nakon što je priznao da je napravio štetu Hrvatima
Na poduljem popisu međunarodnih političara i diplomata koji su u protekla tri desetljeća svjesno ili nesvjesno destabilizirali BiH i udaljavali je od toga da postane funkcionalna država, Petritschevo ime nalazi se vrlo visoko
Hajdaš Dončić očito je i Plenkovićev izbor za premijerskog protukandidata
SDP kreće u borbu za vladavinu prava sa Savjetom za pravosuđe u kojem je saborski zastupnik koji je dobio i 17. osudu od 2022. uglavnom zbog prebrze vožnje
Ratovi, prijetnje i geopolitičke napetosti postaju poslovni model
Iako službeni zaključci postoje, činjenica da se mnogi dokumenti desetljećima skrivaju samo produbljuje uvjerenje da duboki interesi preživljavaju političke mandate.