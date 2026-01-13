Trump Irancima: Otkazao sam sve sastanke, pomoć stiže!

Donald Trump nakratko se pojavio pred novinarima ispred Bijele kuće, gdje je dao kratku izjavu prije nego što se ukrcao u helikopter i otputovao u Detroit. O Iranu nije rekao ništa, osim što je novinare uputio na svoju nedavnu objavu na društvenim mrežama.

U središtu njegova istupa danas su, očito, bila unutarnjopolitička pitanja. Pohvalio je stanje američkog gospodarstva te najnovije podatke o inflaciji, a usput se osvrnuo i na predsjednika američke središnje banke Jeromea Powella, za kojega je rekao da je ili „pokvaren“ ili „nesposoban“.

Nakon što je odgovorio na svega dva novinarska pitanja, Trump se uputio prema helikopteru, u pratnji šefice Ureda predsjednika Susie Wiles i ministra financija Scotta Bessenta, piše BBC. Razvoj događaja potaknuo je i američkog predsjednika Donalda Trumpa da ponovno zaprijeti vojnom intervencijom u korist iranskih prosvjednika. "Postoji zabrinutost da su (prosvjedi) instrumentalizirani, a nitko ih ne bi trebao instrumentalizirati", komentirao je Laurence mogućnost američkog upletanja.

Trump se u međuvremenu izravno obratio iranskim prosvjednicima, pozvavši ih da ustraju i poručivši im da "pomoć stiže". Na svojoj društvenoj mreži Truth Social objavio je sljedeću poruku: "Iranski patrioti, NASTAVITE PROSVJEDOVATI - PREUZMITE SVOJE INSTITUCIJE!!! Sačuvajte imena ubojica i zlostavljača. Platit će veliku cijenu. Otkazao sam sve sastanke s iranskim dužnosnicima dok besmisleno ubijanje prosvjednika ne PRESTANE. POMOĆ STIŽE. MIGA!!! PREDSJEDNIK DONALD J. TRUMP".

Prema navodima iranskog dužnosnika koji je govorio za Reuters, u aktualnim prosvjedima u Iranu život je izgubilo oko 2.000 ljudi. Kako je rekao, u taj broj ubrojeni su i pripadnici sigurnosnih snaga, a odgovornost za smrtne slučajeve pripisao je „teroriste“.

Zbog pogoršanja sigurnosne situacije reagiralo je i američko virtualno veleposlanstvo u Iranu, koje je svojim državljanima uputilo hitno upozorenje. U priopćenju se građanima savjetuje da „odmah napuste Iran“, uz obrazloženje da se prosvjedi diljem zemlje pojačavaju te da postoji ozbiljan rizik od eskalacije nasilja, uhićenja i ozljeđivanja. Upozorava se i na pojačane mjere sigurnosti, zatvaranje prometnica, poteškoće u javnom prijevozu te ograničenja pristupa internetu.

Američkim državljanima koji odluče otići preporučuje se izlazak iz zemlje kopnenim putem, preko Armenije ili Turske, uz naglasak da moraju imati plan koji ne uključuje oslanjanje na pomoć američkih vlasti. Onima koji ne mogu napustiti Iran savjetuje se da potraže sigurno sklonište i izbjegavaju svaku vrstu izlaganja. Posebno se upozorava da državljani s dvojnim, američko-iranskim državljanstvom pri izlasku iz zemlje ne koriste američku putovnicu, jer bi to moglo rezultirati ispitivanjima, uhićenjem ili pritvorom.

Na razmjere nasilja reagirali su i Ujedinjeni narodi. Visoki povjerenik UN-a za ljudska prava u utorak je izjavio da je "zgrožen" sve brutalnijim postupanjem iranskih sigurnosnih snaga prema mirnim prosvjednicima. Prema informacijama UN-a, do sada su ubijene stotine ljudi.

Iran je potpisnica Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima (ICCPR). Riječ je o ugovoru Ujedinjenih naroda kojim se jamče temeljna građanska i politička prava pojedinaca, uključujući slobodu vjeroispovijedi, slobodu govora te slobodu okupljanja.

Prema navodima organizacije za zaštitu ljudskih prava Article 19, „opsežna i neselektivna isključenja interneta ne zadovoljavaju stroge kriterije zakonitosti, nužnosti i razmjernosti koje zahtijeva međunarodno pravo“. Jeremy Laurence, glasnogovornik Ureda Ujedinjenih naroda za ljudska prava, ističe kako postupci iranskih vlasti „narušavaju slobodu izražavanja i pravo na pristup informacijama“, te ozbiljno pogađaju „rad onih koji dokumentiraju kršenja ljudskih prava“.