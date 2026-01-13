Trump u Minneapolis šalje još tisuću agenata, uhićeno na desetke provjednika

Nastavljaju se prosvjedi diljem Sjedinjenih Američkih Država nakon ubojstva u Minneapolisu u koji Trumpova administracija šalje novi ešalon agenata Službe za imigraciju i carinu (ICE). Očekuje se da će se oko 1000 dodatnih agenata američke carine i zaštite granica rasporediti u Minneapolis, potvrdila su za CNN dva izvora, a napetosti između pripadnika ICE-a i lokalnih policajaca rastu.



Ministrica za domovinsku sigurnost Kristi Noem potvrdila je da će poslati još "stotine" agenata kako bi se omogućio siguran rad pripadnicima ICE-a i Granične patrole u Minneapolisu. - Nasilne aktivnosti protiv policije i ometanje naših operacija su zločini i one koji to čine snosit će posljedice - rekla je.