Poslušaj
KLJUČAJU TENZIJE

Trump u Minneapolis šalje još tisuću agenata, uhićeno na desetke provjednika

Autor
Ivica Beti
13.01.2026.
u 14:09

Ministarstvo je dan nakon ubojstva uvelo pravilo da se članovi Kongresa moraju najaviti sedam dana unaprijed ako žele obići objekte koje koristi ICE

Nastavljaju se prosvjedi diljem Sjedinjenih Američkih Država nakon ubojstva u Minneapolisu u koji Trumpova administracija šalje novi ešalon agenata Službe za imigraciju i carinu (ICE). Očekuje se da će se oko 1000 dodatnih agenata američke carine i zaštite granica rasporediti u Minneapolis, potvrdila su za CNN dva izvora, a napetosti između pripadnika ICE-a i lokalnih policajaca rastu.

Ministrica za domovinsku sigurnost Kristi Noem potvrdila je da će poslati još "stotine" agenata kako bi se omogućio siguran rad pripadnicima ICE-a i Granične patrole u Minneapolisu. - Nasilne aktivnosti protiv policije i ometanje naših operacija su zločini i one koji to čine snosit će posljedice - rekla je.

Ključne riječi
Minneapolis ICE Donald Trump SAD

