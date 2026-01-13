U Danskoj održana izvanredna konferencija: 'Grenland nije na prodaju, shvatite to jednom zauvijek'

Uoči sutrašnjeg susreta s američkim dužnosnicima u Washingtonu, čelnici Danske i Grenlanda nastupili su jedinstveno i bez zadrške. Danska premijerka Mette Frederiksen i grenlandski premijer Jens-Frederik Nielsen obratili su se javnosti iz Kopenhagena, jasno poručivši da Kraljevina Danska neće podleći pritiscima Sjedinjenih Američkih Država u vezi s budućim statusom Grenlanda.

Napetosti su se dodatno zaoštrile nakon potvrde da će dansku delegaciju u Bijeloj kući dočekati američki potpredsjednik JD Vance i državni tajnik Marco Rubio. Do sastanka dolazi u trenutku kada je predsjednik SAD-a Donald Trump ponovno zaoštrio retoriku o mogućem preuzimanju kontrole nad Grenlandom, strateški iznimno važnim arktičkim područjem.

Premijerka Frederiksen u svom je istupu otvoreno kritizirala ton koji posljednjih tjedana dolazi iz Washingtona, istaknuvši kako Danska ne želi sukob, ali neće pristati na ucjene. „Svjedočili smo brojnim uvredama. Naša je želja dijalog i suradnja, a ne konfrontacija. Ipak, moram biti potpuno jasna, Grenland nije na prodaju. To je naš stav od prvog dana“, naglasila je danska premijerka.

Dodala je kako je od presudne važnosti očuvati demokratske principe u međunarodnim odnosima, aludirajući na to da ih SAD pokušava zaobići agresivnom političkom retorikom. „Ono što možemo ponuditi Sjedinjenim Državama jest suradnja utemeljena na demokraciji“, poručila je Frederiksen.

Sličnu poruku poslao je i grenlandski premijer Jens-Frederik Nielsen, koji je odbacio sve spekulacije o promjeni statusa otoka. Naglasio je da Grenland ostaje čvrsto usidren u europskom i transatlantskom prostoru, ali isključivo kao autonomni dio Danske.

„Jedno mora biti potpuno jasno: Grenland neće biti u vlasništvu Sjedinjenih Država, neće njime upravljati Sjedinjene Države i neće postati dio Sjedinjenih Država. Mi biramo Dansku, biramo NATO i biramo Europsku uniju“, rekao je Nielsen. Čak ni na izravno pitanje postoji li scenarij u kojem bi Grenland prihvatio „dovoljno dobru ponudu“, grenlandski premijer nije odstupio. Kratko i odlučno ponovio je poruku koja je u posljednjim danima postala simbol otpora pritiscima: Grenland nije na prodaju.