Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 171
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
#GRENLAND
#NAPAD NA VENEZUELU
ZOI 2026.
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Dino Brumec
Autor
Dino Brumec

Dok Putin stvara 'ruski svijet', svijet je zapravo sve manje ruski

13.01.2026. u 16:04

Maduro nije mogao očekivati ni dobiti nikakvu zaštitu jer Moskva za to nije sposobna, a uz to s Trumpovom Amerikom pregovara o jedinoj egzistencijalno važnoj stvari za Putinov režim – Ukrajini

Za Rusiju je ovo nezgodna situacija, proklamirao je nedavno za ruski državni kanal RT jedan od najpoznatijih vanjskopolitičkih analitičara u Moskvi Fjodor Lukjanov. RT je pitao nekoliko ruskih stručnjaka za mišljenje o Venezueli nakon američkog napada i otmice tamošnjeg predsjednika Nicolása Madura. Priznao je da je Maduro bio partner Vladimira Putina i da američki potezi u Moskvi izazivaju zgražanje. No postoji i "politička dimenzija", rekao je Lukjanov i zatim objasnio što misli: "Putin i Trump imaju drugo pitanje koje je važnije za Moskvu: Ukrajinu." Drugim riječima, Maduro nije mogao očekivati ni dobiti nikakvu zaštitu jer Moskva za to nije sposobna, a uz to s Trumpovom Amerikom pregovara o jedinoj egzistencijalno važnoj stvari za Putinov režim – Ukrajini.

Ključne riječi
Iran Rusija Moskva Ukrajina Vladimir Putin Nicolas Madura

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!