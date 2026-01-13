Dok Putin stvara 'ruski svijet', svijet je zapravo sve manje ruski

Za Rusiju je ovo nezgodna situacija, proklamirao je nedavno za ruski državni kanal RT jedan od najpoznatijih vanjskopolitičkih analitičara u Moskvi Fjodor Lukjanov. RT je pitao nekoliko ruskih stručnjaka za mišljenje o Venezueli nakon američkog napada i otmice tamošnjeg predsjednika Nicolása Madura. Priznao je da je Maduro bio partner Vladimira Putina i da američki potezi u Moskvi izazivaju zgražanje. No postoji i "politička dimenzija", rekao je Lukjanov i zatim objasnio što misli: "Putin i Trump imaju drugo pitanje koje je važnije za Moskvu: Ukrajinu." Drugim riječima, Maduro nije mogao očekivati ni dobiti nikakvu zaštitu jer Moskva za to nije sposobna, a uz to s Trumpovom Amerikom pregovara o jedinoj egzistencijalno važnoj stvari za Putinov režim – Ukrajini.