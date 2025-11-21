Naši Portali
RASTE PRITISAK NA UKRAJINU

Putin se oglasio o američkom planu: 'To može biti temelj za mir'

Večernji.hr
Autori: Lorena Posavec, Ružica Aščić/Hina
21.11.2025.
u 19:13

Donald Trump je rekao u radijskom intervjuu da smatra da je četvrtak prikladan rok da Ukrajina prihvati mirovni sporazum

Vladimir Putin rekao je u petak da je Moskva primila američke prijedloge za mir u Ukrajini te da vjeruje kako bi se taj plan mogao "koristiti kao temelj za konačno mirovno rješenje". U televizijskom obraćanju Putin je dodao da plan još nije detaljno razmatran s Rusijom, piše The Guardian. Ruski predsjednik ustvrdio je da je Ukrajina protiv plana te da ni Kijev ni europske sile ne razumiju stvarnost u kojoj ruske snage napreduju u Ukrajini i da će nastaviti napredovati osim ako ne dođe do mira.

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u radijskom intervjuu da smatra da je četvrtak prikladan rok da Ukrajina prihvati mirovni sporazum koji podupire SAD kako bi se okončao ruski rat u zemlji. "Imao sam puno rokova, no ako stvari funkcioniraju, rokovi se produže. No mislim da je četvrtak prikladno vrijeme", rekao je Trump u petak u emisiji na Fox Newsu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski dobio je američki plan u četvrtak. Washington je Kijevu predstavio plan od 28 točaka koji od Ukrajine traži da preda teritorij, prihvati ograničenja za svoju vojsku te da se odrekne težnji za članstvom u NATO-u. Ranije u petak Zelenski je kazao da se sada "Ukrajina suočava s veoma teškim odabirom: ili izgubiti dostojanstvo ili riskirati gubitak velikog partnera." Zelenski je rekao da će Kijev blisko surađivati s Washingtonom kako bi pronašao rješenja i ispitao "alternative".

